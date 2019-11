Sanremo, Amadeus esclude Belen (e la moglie Giovanna)

editato in: da

Mancano ormai pochi mesi all’inizio del Festival di Sanremo, ma Amadeus ha già deciso di escludere Belen Rodriguez e la moglie Giovanna Civitillo. Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero in cui ha commentato le indiscrezioni che circolano da qualche settimana riguardo la kermesse e i suoi protagonisti.

Fra i nomi che sono stati fatti più volte c’è quello di Belen, indicata come la possibile conduttrice del DopoFestival in coppia con Stefano De Martino. Un’ipotesi che Amadeus ha già escluso. “Voglio scommettere su un volto femminile. Monica Bellucci e Chiara Ferragni? Perché no? – ha detto il presentatore – […] Se è da escludere il ritorno di Belen Rodriguez? Direi di sì. Voglio un Festival imprevedibile. Pieno di sorprese”.

Dichiarazioni che spengono le speranze della Rodriguez. Qualche giorno fa infatti l’argentina aveva commentato con entusiasmo l’idea di un possibile ritorno sul palco dell’Ariston. “Sanremo mi spaventa sempre molto – aveva detto -, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”.

Non solo Belen, Amadeus ha chiuso le porte anche alla moglie Giovanna Civitillo. “I partner? Sì, li avrò e saranno residenti: due donne o due donne e un uomo – ha chiarito -. Non sarà mia moglie. Lei a Sanremo 2020 non farà niente. Sul palco è la mia partner ideale, ma se scegliessi lei si scatenerebbe il finimondo”.

Sembra sfumare anche l’ipotesi di un DopoFestival condotto da De Martino in coppia con la Gregoraci, come aveva ipotizzato Spy. “Se ci sarà il Dopofestival? No – ha spiegato il presentatore -. Mi piaceva tanti anni fa, poi mi sono sempre addormentato. Fiorello l’ha trasformato in L’altro Festival per Raiplay, su cui ho deciso di far passare in diretta anche l’incontro giornaliero con la stampa di dirigenti e artisti Rai”.

“Se ho un sogno per questo Festival? Sì, ce l’ho – ha concluso Amadeus, probabilmente riferendosi a Lady Gaga -, è un grosso nome, ma non è sempre un nome grosso che ti fa fare centro. Sono le idee”.