Sanremo, Al Bano e Romina: Malgioglio svela un nuovo retroscena

editato in: da

Romina Power, ricordi coi figli e Al Bano su Instagram

Cristiano Malgioglio svela nuovi retroscena su Al Bano Carrisi e Romina Power, parlando della loro partecipazione a Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus non ha confermato né smentito la loro presenza sul palco dell’Ariston, affermando però che vorrebbe averli come ospiti. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia ci sarà, ma non è ancora chiaro in quale serata. L’unica certezza è che il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana canteranno un brano inedito creato per loro dal paroliere.

A raccontarlo è stato proprio Malgioglio che è apparso a sorpresa a Verissimo. L’artista è approdato nello studio di Silvia Toffanin per fare gli auguri a Iva Zanicchi e ha svelato tutto su Al Bano e Romina. “Avevo questa idea di questo brano – ha detto Cristiano – L’ho proposto a loro, e sono impazziti”. Il brano, come aveva già accennato qualche tempo fa, è stato scritto da Malgioglio e in seguito modificato insieme alla Power.

A Verissimo, il paroliere ha anche annunciato il titolo del singolo. “E oggi svelo anche il titolo della canzone: ‘Raccogli l’attimo’. È una canzone internazionale”. Malgioglio ha poi rivelato i retroscena dietro la partecipazione di Al Bano e Romina al Festival di Sanremo. La coppia sarebbe dovuta salire sul palco dell’Ariston per gareggiare, ma la Power avrebbe rifiutato. “Romina non ha voluto perché aveva paura di questa competizione – ha spiegato -. Al Bano aveva inciso questa canzone con la figlia, però io penso che a Sanremo Al Bano e Romina sia la coppia forte. Ciò che la gente vorrebbe vedere”.

Per ora né Romina né Al Bano hanno commentato l’ipotesi di Sanremo, ma in tanti sperano che ci saranno. L’ultimo periodo è stato piuttosto duro per la coppia a causa della morte di Jolanda, la madre di Carrisi che è venuta a mancare poco prima di Natale. Nonostante ciò i due ex non hanno perso il feeling che li unisce come ha dimostrato la loro esibizione durante il concerto di Capodanno in onda su Rai Uno, condotto proprio da Amadeus. Fra battute, sguardi complici e sorrisi, Al Bano e Romina sono apparsi in grande sintonia.