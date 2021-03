Sanremo 2021, duro sfogo di Bugo: “Mi sono rotto”

editato in: da

Dopo la squalifica dello scorso anno, Bugo è salito sul palco del Festival di Sanremo 2021 per prendersi la sua rivincita. Ciò che è accaduto con Morgan, però, non è ancora stato dimenticato del tutto dal pubblico della kermesse, dagli utenti del web e dalla stampa. E il cantante ha dimostrato di non apprezzare più battute e ironia.

Lo ha fatto rilasciando un durissimo comunicato, in cui fa capire quanto la sua pazienza sia arrivata al limite. In maniera molto chiara, ha affermato di non voler essere più collegato solo all’episodio che, insieme all’ex amico Morgan, lo ha visto protagonista lo scorso anno al Festival di Sanremo.

Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato.

Il riferimento è soprattutto ai giornalisti musicali che più volte, secondo la sua opinione, hanno utilizzato battute al fine di schernirlo e di prenderlo in giro, mettendo così in secondo piano le sue performance e la sua canzone:

Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar.

Parole durissime quelle del cantante, desideroso così di archiviare una volta per tutte il passato. Il suo obiettivo è quello di far parlare di sé solo per il suo lavoro:

Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo.

E se Bugo è ormai stufo, chi invece continua a parlare della storica eliminazione a Sanremo 2020 è Morgan che, con aria di sfida, proprio durante la prima esibizione del suo ex amico, ha pubblicato su Instagram un video in cui esegue la canzone presentata nell’edizione passata nella versione rivisitata. Una piccola vendetta che, però, ha avuto grande risonanza.

Bugo, dopo questo sfogo, riuscirà a porre fine, una volta per tutte, alle battute o dovrà fare i conti con il passato ancora per molto tempo?