Sanremo 2021: come è andata la seconda serata

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 3 marzo: seconda serata

La platea della seconda serata è una distesa di palloncini, poi Fiorello con un mantello di piume che stupisce ancora con un look eccentrico e le battute con Amadeus: è iniziata così la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Grande affiatamento tra i due conduttori, che sono apparsi sciolti e a loro agio, forti anche degli ottimi ascolti della prima serata e di un grande record: la puntata di martedì 2 marzo è stata la più seguita di sempre sui social e ha coinvolto un pubblico giovanissimo.

Anche mercoledì 3 marzo ad esibirsi per primi sono stati i quattro giovani delle Nuove Proposte e poi il testimone è passato agli altri 13 big in gara.

Scopri le nostre pagelle della seconda serata.

Le canzoni di ieri sera

Nella serata di mercoledì 3 marzo sono saliti sul palco gli altri 13 big che compongono il gruppo dei 26 in gara. È stata Orietta Berti a esibirsi per prima con il brano Quando ti sei innamorato, per lei è stato un ritorno sul palco dell’Ariston dopo ben 29 anni di assenza. Poi è stata la volta di Bugo, dopo la squalifica ormai nota dello scorso anno, che ha cantato E invece sì. In bianco e con un brano molto ritmato, Gaia ha presentato la sua canzone in gara: Cuore amaro. Un vero e proprio show è stato quello portato in scena da Lo Stato Sociale con il loro Combat Pop. Tanta energia anche per La rappresentate di lista con Amare.

Dopo è salita sul palco Malika Ayane con Ti piaci così e anche lei piace. Si intitola Un milione di cose da dirti il brano presentato da Ermal Meta che lo ha portato in testa alla classifica parziale della serata e a quella dei 26 artisti in gara. Bianca luce nera è, invece, il titolo del brano presentato da Extraliscio con Davide Toffolo e insieme funzionano. A seguire è stata la volta di Random con Torno da te, interpretazione molto sentita. Santa Marinella di Fulminacci, chitarra tra le braccia e un brano che resta impresso. Willie Peyote con Mai dire mai (La locura) un testo che ha colpito.

Tra gli ultimi due big a esibirsi sono stati Giò Evan con Arnica, pezzo molto profondo, e Irama che ha gareggiato con un video delle prove: La genesi del tuo colore lo ha portato in seconda posizione nella classifica parziale.

Ma la musica non è stata soltanto quella in gara. La serata di mercoledì ha visto salire sul palco Laura Pausini fresca del Golden Globe vinto con Io sì (Seen). La sua interpretazione è intesa. E brilla anche nello stacchetto disco con la sua voce pazzesca, in compagnia di Fiorello e Amadeus. A seguire l’omaggio da brividi a Ennio Morricone, con la partecipazione de Il Volo. Achille Lauro, invece, ha voluto fare un tributo a Mina ed è salito sul palco con Francesca Barra e Claudio Santamaria. Straordinaria Elodie: la co – conduttrice è da sogno in ogni uscita sul palco e pazzesca quando canta. Infine durante la serata si sono esibiti anche Gigi D’Alessio e poi di Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Fausto Leali. La musica trionfa.

Chi è stato eliminato

Anche nella serata di mercoledì 3 marzo sono saliti sul palco quattro giovani delle Nuove Proposte. A conquistare la possibilità di arrivare in finale venerdì sono stati Davide Shorty e Wrongonyou. Eliminati, invece, Greta Zuccoli e i Dellai.

Scopri il programma della settimana sanremese.

Classifica e risultati

Al termine della serata di mercoledì è stata la volta di scoprire la classifica parziale della seconda serata e quella totale e provvisoria.

La classifica parziale dei 13 big è la seguente:

1. Ermal Meta

2. Irama

3. Malika Ayane

4. Lo Stato sociale

5. Willie Peyote

6 . Gaia

7. Fulminacci

8 . La rappresentante di lista

9. Extraliscio

10. Giò Evan

11. Orietta Berti

12. Random

13 Bugo

La prima classifica totale, invece, è così composta: Ermal Meta, Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di lista, Maneskin, Max Gazze’, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Extraliscio con Davide Toffolo, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

I commenti della serata

Elodie, Laura Pausini, Achille Lauro, i palloncini in sala: questi sono stati solo alcuni degli argomenti che hanno infiammato i social nel corso della seconda serata sanremese. Elodie star incontrastata per bellezza e talento: è stata osannata sui social. Ma non solo lei, perché il pubblico ha commentato anche tutte le altre presenze (in gara o meno) che si sono avvicendate sul palco. Perché Sanremo è musica, ma è anche uno spettacolo che fa parlare di sé.