Sanremo 2021: come è andata la quinta serata

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 6 marzo: quinta serata

Una rivoluzione, promessa e pienamente realizzata, quella messa in opera dai Maneskin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. La band capitanata da Damiano ha vinto l’edizione del 2021, la più difficile di sempre, piazzandosi davanti anche al favorito Ermal Meta, arrivato alla fine terzo. Secondi Fedez e Michielin, comunque soddisfatti.

La quinta serata è stata una festa, in cui tutti si sono divertiti e hanno sovvertito in qualche modo le regole, rendendo Sanremo 2021 l’edizione meno impostata di sempre.

Scopri le nostre pagelle della quinta serata.

Il vincitore della 71esima edizione del Festival

Come già detto, hanno vinto i Maneskin, seguiti da Francesca Michielin con Fedez e da Ermal Meta. Sono questi gli artisti finiti nella top 3 che si sono scontrati nell’ultimo televoto. Alle 2,40 il verdetto che ha sancito il trionfo della band, che si è così ripresa la sua rivincita. Proprio un televoto nazional-popolare, infatti, aveva strappato loro la vittoria annunciata a X Factor qualche anno fa.

Le canzoni di ieri sera

L’ultima serata del Festival vede esibirsi nuovamente tutti e 26 i Big in gara, come accaduto per la serata delle cover e per la penultima puntata. Le esibizioni sono state tutte particolarmente sentite donando allo show un clima disteso e di festa. Più che una gara, era evidente come per tutti fosse prima di tutto l’occasione per tornare a esibirsi, anche se senza un pubblico davanti ad applaudire.

Scopri il programma della settimana sanremese.

Classifica e risultati

La classifica è il risultato della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale (in cui era il pubblico a decidere con il televoto) e quelle ottenute nelle serate precedenti. Le tre canzoni che hanno ottenuto il punteggio più alto sono state votate nuovamente dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e del pubblico con il televoto. Questa la classifica finale dunque.

Maneskin Zitti e buoni Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome Ermal Meta Un milione di cose da dirti Colapesce/Di Martino Musica leggerissima Irama La genesi del tuo colore Willie Peyote Mai dire mai (La Locura) Annalisa Dieci Madame Voce Orietta Berti Quando ti sei innamorato Arisa Potevi fare di più La Rappresentante di Lista Amare Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera Lo Stato Sociale Combat Pop Noemi Glicine Malika Ayane Ti piaci così Fulminacci Santa Marinella Max Gazzè Il farmacista Fasma Parlami Gaia Cuore amaro Coma_Cose Fiamme negli occhi Ghemon Momento perfetto Francesco Renga Quando trovo te Gio Evan Arnica Bugo E invece si Aiello Ora Random Torno a te

I commenti della serata

La quinta serata è stata tra le più commentate di sempre sui social, dove tutti, persino gli artisti in gara si sono riversati per dire la propria o spingere il televoto. La vittoria dei Maneskin mette d’accordo praticamente tutti, segno che la band ha saputo convincere anche i più scettici.

Qualche polemica per il balzo in avanti di Fedez e Francesca Michielin, secondo alcuni dovuto alla spinta che Chiara Ferragni ha voluto dare al televoto chiamando a raccolta i suoi milioni di follower e chiedendo loro di votare per il marito. Detto fatto e la coppia sanremese passa dalla diciassettesima posizione alla seconda. Ma non è bastato.