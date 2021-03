Sanremo 2021: come è andata la prima serata

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 2 marzo: prima serata

Grandi emozioni e un teatro Ariston mai visto così: si sono accesi i riflettori sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Senza pubblico, con rigidi protocolli da seguire causa pandemia, ma con tanta musica: la kermesse è andata in scena e si è aperta con uno sketch tra Amadeus e Fiorello. Ma è stato il conduttore e direttore artistico a mostrarsi per primo sul palco, parlando proprio dell’anno difficile trascorso dall’ultimo Festival. E poi spazio alla musica, quella del brano con cui Fiorello si è presentato in scena con un mantello di fiori (Grazie dei fiori di Nilla Pizzi), e quella delle canzoni in gara.

Scopri le nostre pagelle della prima serata.

Le canzoni di ieri sera

Dei 26 big nella serata di martedì 2 marzo si sono esibiti i primi tredici.

Ad aprire la gara è stata Arisa con la canzone Potevi fare di più scritta da Gigi D’Alessio, la sua interpretazione è stata molto intesa. Colapesce Dimartino con Musica leggerissima hanno dato vita a una performance ricca di ritmo. Poi è stata la volta di Ora cantata da Aiello che però non è arrivata e si è piazzata all’ultimo posto della classifica parziale. A seguire di Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, molto emozionati ed emozionanti.

Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band ha portato in scena un vero e proprio show con il brano Il farmacista: lui vestito da Leonardo Da Vinci e il misterioso gruppo in realtà è composto da figure in cartonato. Non doveva salire sul palco nel corso della prima serata, ma ha dovuto sostituire Irama (un membro del suo staff è risultato positivo), Noemi ha lasciato a bocca aperta con un look da sogno e un brano che è piaciuto: Glicine.

E poi è stata la volta di Madame con Voce: scalza, giovanissima e scintillante. Energia e ritmo grazie ai Maneskin con Zitti e buoni che hanno dato vita a una performance molto rock. Momento perfetto di Ghemon è stato il brano successivo in gara. E poi i Coma_Cose con Fiamme negli occhi e un’interpretazione molto sentita.

Annalisa, bellissima, ha cantato Dieci e il brano ha fatto breccia. A chiudere Francesco Renga, con la sua voce potente e il brano Quando trovo te, e Fasma con Parlami che arriva ed entra nei primi tre posti della classifica parziale.

Tra gli ospiti, straordinaria la performance di una grintosa Loredana Berté, bravissimo Diodato che ha nuovamente emozionato i telespettatori come nella passata edizione, quando aveva vinto la kermesse. Achille Lauro, invece, ha portato in scena uno show unico e come sempre stupisce.

Chi è stato eliminato

Quattro i giovani della categoria Nuove proposte che si sono avvicendati sul palco: ad aggiudicarsi il biglietto per la serata di venerdì sono stati Gaudiano e Folcast, mentre sono stati eliminati Elena Faggi ed Avincola.

Scopri il programma della settimana sanremese.

Classifica e risultati

Alla fine della serata Amadeus ha svelato la classifica parziale dei 13 Big che sono saliti sul palco nel corso della prima serata.

1. Annalisa

2. Noemi

3. Fasma

4. Francesca Michielin e Fedez

5. Francesco Renga

6. Arisa

7. Maneskin

8. Max Gazzè

9. Colapesce Dimartino

10. Come_Cose

11. Madame

12. Ghemon

13. Aiello

I commenti sulla serata

Tra le regine della serata la super ospite Loredana Bertè che anche sui social ha fatto il pieno di apprezzamenti non solo per la sua esibizione ricca di grinta e di potenza, ma anche per le scarpe rosse portate sul palco come simbolo della lotta al femminicidio. Molto apprezzato anche Achille Lauro che anche questa volta ha saputo stupire ed emozionare con una performance ricca di creatività: glam rock allo stato puro, con tanto di lacrime rosse sul viso alla fine dell’esibizione e piume, sui social applaudito. Voto positivo anche per Matilda De Angelis che si è dimostrata capace di tenere il palco, elegante, ma al tempo stesso anche molto spontanea. Su Twitter i commenti sono super positivi.