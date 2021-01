Sanremo 2021, Can Yaman potrebbe essere tra gli ospiti. E Amadeus vuole Alice Campello

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2021, che quest’anno andrà in onda in un’edizione decisamente molto diversa dal solito. Amadeus, di nuovo alla guida dal palco dell’Ariston, sta ancora scegliendo con cura gli ospiti che lo accompagneranno. E a quanto pare potrebbero esserci, tra gli altri, anche Can Yaman e Alice Campello.

In queste ultime settimane si è parlato a lungo delle novità che caratterizzeranno il 71esimo Festival di Sanremo: dall’elenco dei cantanti in gara alla proposta di isolare il pubblico su una nave da crociera per evitare la diffusione del Coronavirus, sono molte le notizie che hanno suscitato grande scalpore. Ma di recente l’attenzione si è concentrata sugli ospiti che calcheranno il palco del Teatro dell’Ariston, nel corso delle cinque serate dedicate alla kermesse canora – il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo 2021.

Alcuni nomi sono ormai certi: quelli di Achille Lauro e di Zlatan Ibrahimovic, che saranno presenti per l’intera durata di Sanremo, ma anche quello di Elodie, che invece sarà superospite per una sola puntata. Di recente sono emersi altri due papabili protagonisti di questo Festival così particolare. Il primo è Can Yaman, giovane attore turco divenuto famoso in Italia ormai da un paio d’anni, grazie al suo ruolo in due soap opera di grande successo.

Accolto sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, che lo ha voluto in due diverse occasioni a C’è Posta per Te, la star potrebbe dunque approdare su Rai1. Non sarebbe questo, d’altronde, il primo progetto che lo porta in Italia: proprio negli ultimi giorni, Can Yaman ha lavorato ad uno spot pubblicitario assieme a Claudia Gerini, sotto la regia del grande Ferzan Ozpetek. Mentre presto lo vedremo nella nuova serie tv dedicata a Sandokan, accanto a Luca Argentero.

Il secondo volto noto che Amadeus vorrebbe al suo fianco a Sanremo è invece quello di Alice Campello. La bellissima influencer, moglie di Alvaro Morata e mamma di tre splendidi bambini, sarebbe una presenza davvero interessante. C’è inoltre, a questo riguardo, un precedente curioso: lo scorso anno, sempre Amadeus aveva scelto Cristiano Ronaldo (compagno di squadra di Morata) e la sua compagna Georgina Rodriguez per una puntata speciale.

Al momento non vi sono conferme sui due nuovi, possibili ospiti dell’Ariston. Ma siamo certi che in breve tempo la nostra curiosità troverà soddisfazione.