Sanremo 2021, Arisa in rosso copia il look di Letizia di Spagna ed è splendida

Sanremo 2021, i look del 2 marzo: prima serata

Arisa ha aperto la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che si tiene dal 2 al 6 marzo, con il brano Potevi fare di più. La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston con un look total red splendido che assomiglia pericolosamente al famoso tailleur pantaloni di Letizia di Spagna.

Arisa dunque incanta al Festival, condotto per la seconda volta da Amadeus e Fiorello, ed entra nel podio che Luisa Corna ha stilato per noi. Oltre all’emozione suscita dalla sua performance, la cantante si è fatta notare per un outfit eccezionale, firmato Mason Margiela, che entrerà nella storia tra i look più belli di Sanremo (leggi come è andata la prima serata).

Si tratta di un maxi smoking rosso con giacca a doppio petto dal volume ampio e pantaloni larghi e lunghi fino ai piedi, tanto da nascondere le scarpe. La scelta di Arisa ricorda molto da vicino lo stile di una delle donne più eleganti d’Europa, Letizia di Spagna, che in fatto di stile non è seconda a nessuno tra le teste coronate e non solo.

Il rosso è il colore che contraddistingue la Regina di Spagna. Lo indossa sia di giorno per eventi di lavoro, sia quando partecipa a serate di gala esclusive. Lo scorso ottobre, presentandosi all’annuale riunione della Residencia de Estudiantes a Madrid, Donna Letizia aveva incantato con un tailleur pantaloni rosso, firmato Roberto Torretta, un brand che lei stessa ha contribuito a lanciare.

Il tailleur infatti era riciclato, appartiene infatti collezione autunno-inverno 2017-2018. La Sovrana lo indossò per la prima volta nel 2018 e poco dopo chiese allo stesso stilista di realizzare un abito su misura per lei. Lo scorso ottobre Letizia lo indosso con scarpe e clutch rosse, mentre Arisa ha scelto accessori in contrasto rispetto allo smoking. Infatti, sotto i pantaloni dal volume ampio si intravvedono delle scarpe nere dal plateau altro.

Altro dettaglio che non è sfuggito nel look della cantante, è stata la manicure con unghie lunghissime, dalla forma rettangolare, laccate di vermiglio. E naturalmente il tubo di metallo che raccoglieva i capelli in una pettinatura ultra chic.

L’indomani della sua esibizione Arisa a Ogni Mattina, lo show condotto da Adriana Volpe su TV8, ha raccontato di sé e del suo fidanzato, Andrea Di Carlo, con cui si parla nozze. “Mi sono sempre sentita sbagliata, ho trovato uno sbagliato come me”. “Quando è vero amore te ne accorgi subito. Quando si sta bene, si sta bene e basta”.

