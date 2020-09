Sanremo 2021, Amadeus: “Senza pubblico non si farà”

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Senza pubblico Sanremo 2021 non si farà. Ad annunciarlo è Amadeus che ha svelato la volontà di non rinunciare alla kermesse nella sua forma tradizionale a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Festival di Sanremo 2021 dovrebbe andare in scena dal 2 al 6 febbraio, ma in quel periodo potrebbe esserci la necessità di seguire ancora le regole del distanziamento sociale imposte dal periodo di contagio da Covid-19. Se così fosse, Amadeus è pronto a rinunciare alla manifestazione.

A svelarlo è stato lui stesso in una lunga intervista rilasciata al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. “Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità – ha spiegato -. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo”.

I lavori per Sanremo 2021 sono già iniziati. Dopo l’enorme successo dell’edizione precedente, con big sul palco come Fiorello e Tiziano Ferro, colpi di scena (vedi Bugo e Morgan) e tante risate, Amadeus è pronto a fare il bis. “Il 17 dicembre svelerò su Rai1 tutto il cast del Festival, non solo i giovani, ma anche tutti i big – ha annunciato -. Tra cantanti in gara e ospiti ci sono 50 persone che ti vorranno bene tutta la vita, gli altri 400 e passa ti augureranno come minimo di dare una capocciata forte da qualche parte”.

“Non è presunzione – ha aggiunto Amadeus, che ha trascorso l’estate con la moglie Giovanna Civitillo e l’amico di sempre Fiorello -, ma il Festival è la cosa più importante per uno che fa il mio lavoro, è come la Nazionale per un calciatore. E io sento un grande senso di responsabilità, nel bene e nel male, per quello che accade. La responsabilità non può essere a metà, deve essere completa, è ovvio che devo scegliere anche i brani. L’anno scorso ne ho ascoltati 845, di cui 300 solo dei Big. Per quest’anno si prevede che arriveranno almeno 200 canzoni in più”. Racconta che ha seguito il consiglio prezioso di Pippo Baudo, che gli spiegò: “Tu le canzoni devi ascoltarle, cento, duecento volte: le devi fare tue, impararle a memoria. Così ho fatto. Aveva ragione. Le canzoni l’anno scorso le ho ascoltata sempre… giorno e notte – racconta Amadeus – A casa, in auto, tanto che al semaforo dovevo abbassare il volume altrimenti rischiavo che le sentissero”.