Sanremo 2021, Amadeus rivela il motivo del bis. E spunta Maria De Filippi

editato in: da

Le donne della Rai, i palinsesti 2020-2021

Con la conferma ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, si torna a parlare del Festival di Sanremo: quella del 2021 sarà un’edizione davvero straordinaria, come si evince dalle parole di Amadeus. Il conduttore, chiamato per la seconda volta sul palco dell’Ariston, ha già svelato qualche dettaglio.

In una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, rilasciata a pochi giorni dall’annuncio delle date in cui andrà in onda la kermesse canora, Amadeus si racconta a cuore aperto e svela i motivi che lo hanno portato ad accettare una nuova conduzione: “In tutta onestà, finito Sanremo l’idea di farne un altro non c’era proprio. Per me era come aver giocato la finale dei Campionati del Mondo: ero già super felice così. Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi“. Ma qualcosa gli ha fatto cambiare idea.

“Durante la quarantena molte persone, con messaggi e commenti sui social, hanno detto che il Festival era stato per loro l’ultimo momento felice di unione, di aggregazione e di spensieratezza, e non vedevano l’ora di poter rivivere quelle belle sensazioni con il prossimo. Dando per scontato che lo avrei rifatto io. Allora mi sono detto: ‘Se me ne vado adesso, mi sembra di abbandonare qualcosa. Come dire: è andata bene e quasi quasi scappo’. Temevo di deludere le persone, allora ho pensato di rifarlo per regalare alla gente una situazione di normalità e soprattutto di rinascita“.

Amadeus si è dunque prefissato un compito, quello di portare nuovamente un Festival di grande successo nelle case degli italiani. E per farlo, è pronto a tutto: non mancheranno infatti le novità, nel corso della prossima edizione della kermesse canora, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. La prima riguarda un appuntamento imperdibile, che occuperà una giornata del concorso. “Il giovedì sarà una serata dedicata alla canzone d’autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo. Il voto sarà quello dell’orchestra e farà parte della gara” – svela Amadeus.

Per quanto riguarda invece gli ospiti, vige ancora il massimo riserbo. Uno dei più attesi è Fiorello, che la scorsa edizione ci ha riservato davvero molte sorprese: “Adesso dovrò inseguirlo, imprevedibile com’è, cercherò di convincerlo a venire” – spiega il conduttore, sulla partecipazione del suo grande amico e mattatore. E spunta anche il nome di Maria De Filippi: “A oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente, ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta”.