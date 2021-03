Sanremo 2021, Amadeus e Giovanna: “Sarà un Festival storico”

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Manca pochissimo prima che si alzi il sipario sul Festival di Sanremo, la 71esima edizione della kermsse canora andrà in scena dal Teatro Ariston a partire da martedì 2 marzo e si concluderà sabato 6.

Direttore artistico e presentatore è nuovamente Amadeus, che si troverà a calcare il prestigioso palco per il secondo anno di fila insieme a Fiorello e a un nutrito cast di co – conduttrici che si alterneranno sul palco nelle serate, insieme a un bel parterre di ospiti e ai cantanti in gara: 26 tra i Big e otto tra le nuove proposte.

E nell’attesa di poter sentire le canzoni e di vedere andare in scena la 71esma edizione del Festival, Amadeus ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in cui lui (e in alcune parti la moglie Giovanna Civitillo) ha fatto il punto su come sarà il Festival in questo anno così particolare per tutto il mondo: “Ho le stesse emozioni che avevo un anno fa – ha spiegato il conduttore – la voglia di fare bene. Non vedo l’ora di far ascoltare le canzoni, di stare sul palco con Fiorello, di iniziare questo Sanremo, ma non so come sarà in una situazione così anomala, mai vista in 71 anni di Festival”.

A causa pandemia lo show andrà in onda per la prima volta privo di pubblico: “Sicuramente è un Sanremo che resterà nella storia del Festival: non parlo in termini di ascolti, ma del fatto che nulla di simile è mai stato fatto prima”. Si tratta della sua seconda volta sul prestigioso palco che lo ha visto trionfare già nel 2020: quello dello scorso anno verrà infatti ricordato come un Festival molto seguito, con una media del 54,78 % di share è stata l’edizione più vista dal 1999.

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi Amadeus ha raccontato, tra le altre cose, di Fiorello, del sostegno reciproco e della grande complicità. E infine lui e la moglie Giovanna Civitillo hanno parlato della conduzione di quest’ultima del PrimaFestival, insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia, che ha portato ad alcune polemiche: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte – ha detto Amadeus –. Lei mi ha detto: se ti creo problemi rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto?”.

E se lo spazio PrimaFestival è iniziato ad andare in onda dal 27 febbraio, manca poco per il taglio del nastro della 71esima edizione di Sanremo.