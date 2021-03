Sanremo 2021, 8 ballerine di Elodie in quarantena dopo un caso di Covid

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Le ballerine di Elodie a Sanremo 2021 sono state messe in quarantena dopo un caso di Covid-19. Secondo quanto riporta La Stampa, l’artista sarà probabilmente costretta a rivedere la sua esibizione sul palco dell’Ariston e cantare da sola.

La cantante, scelta da Amadeus come co-conduttrice, si sarebbe dovuta esibire con un corpo di ballo. A cambiare le carte in tavola la positività di una ballerina. Nonostante le altre artiste siano risultate negative, hanno viaggiato con la ragazza, per questo l’intero corpo di ballo è stato messo in quarantena. Non è ancora chiaro cosa accadrà, di certo trovare un nuovo cast in tempo per realizzare le prove, sarà molto complicato e i tempi sono stretti.

Elodie condurrà con Amadeus la serata di mercoledì e non è escluso che decida di cantare da sola, senza una coreografia realizzata dai ballerini. Sanremo 2021 prevede un protocollo di sicurezza, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, molto rigoroso. Settantacinque pagine che consentiranno allo show di andare in scena con le dovute precauzioni. “La prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine – aveva scherzato Fiorello qualche giorno fa -: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film”.

Quello della ballerina di Elodie non è il primo caso di positività a Sanremo 2021. Qualche giorno fa un chitarrista dell’orchestra era stato costretto a rinunciare, poco prima Moreno Conficconi, della band Extraliscio, era risultato positivo nel test veloce. Il tampone molecolare però aveva dato esito negativo. L’attenzione dunque è altissima e chiunque si trova al Festival deve essere sottoposto a tampone ogni 72 ore. Una precauzione necessaria per garantire lo svolgimento della kermesse che inizierà il 2 marzo, terminando il 6 marzo.

“Fiorello è mio amico da trentacinque anni – ha confessato Amadeus alla vigilia del Festival -, per me non può esistere un Festival di Sanremo senza di lui perché lui illumina tutto ciò che ha intorno, tutti gli vogliono bene. Mi auguro di non contagiarmi. Sto attentissimo. Se dovesse capitare, non glielo dite a Fiorello, ma lo condurrà lui. Io sono sostituibile, lui no”. Immediata la replica dello showman che ha risposto: “Noi ci metteremo tutto l’impegno, preparati Carlo Conti, se viene meno Amadeus io da solo non lo faccio. O Fabio Fazio, Alessandro Greco, Marzullo, venite a sostituire Amadeus”.