Sanremo 2020: svelati i nomi dei possibili cantanti in gara

Manca ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo 2020, ma è già iniziato il toto-nomi per i cantanti in gara. Sul settimanale Spy, Gabriele Parpiglia ha svelato la lista degli artisti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston grazie ad Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo è ancora all’opera, ma avrebbe già iniziato le trattative per realizzare un grande sogno: portare al Festival Lady Gaga. Il cachet della popstar, come prevedibile, è proibitivo per la Rai, ma Amadeus – appoggiato anche dalla moglie Giovanna Civitillo – non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Fra i nomi che sono circolati in questi giorni c’è quello di Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, che è stato a Sanremo per ben quindici volte, potrebbe tornare in gara insieme a Romina Power. L’artista ha confermato l’indiscrezione, svelando che la più reticente sarebbe proprio l’ex moglie, ma al momento nulla sarebbe ancora stato deciso, anche se ci sono ben due nuove canzoni pronte per essere portate al Festival.

Gli altri nomi svelati da Spy sono altrettanto importanti. Nel cast ci sarebbero alcuni volti noti di X Factor, come Noemi e Chiara Galiazzo, ma anche l’ex star di Amici di Maria De Filippi, Elodie. All’Ariston potrebbe approvare anche Levante, seguita da Bianca Atzei, che qualche anno fa, quando era ancora con Max Biaggi, partecipò a Sanremo con un brano dedicato al pilota.

Fra i grandi ritorni c’è quello di Syria, mentre potrebbe esserci un duetto fra Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick. Fra gli uomini spicca il nome di Riccardo Fogli, ex Pooh, reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi e dallo scontro con Fabrizio Corona in tv. Sarebbero in lizza per partecipare a Sanremo anche Enrico Ruggeri, l’ex giudice di Amici, Alex Britti, e il rapper Fred De Palma.

Non solo: Amadeus starebbe corteggiando anche due personaggi molto particolari. Parliamo di Alberto Urso, il vincitore di Amici e pupillo di Maria De Filippi, molto amato dal pubblico, e di Elettra Lamborghini, l’ereditiera portata a The Voice da Simona Ventura.