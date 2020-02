Sanremo 2020, scaletta e ospiti dell’8 febbraio: quinta serata

editato in: da

Sanremo, tutti gli ospiti italiani

Sabato 8 febbraio è il momento della finalissima di Sanremo 2020. La quinta serata del Festival di Amadeus si preannuncia ricca di colpi di scena con tanti ospiti e una scaletta ricca di sorprese. A co-condurre la kermesse ci sarà Mara Venier, ma torneranno anche Sabrina Salerno (che si esibirà sulle note di Boys), Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello.

Nel corso della serata gli spettatori potranno ascoltare ancora una volta le canzoni dei Big in gara che, dopo la squalifica di Morgan e Bugo, sarà 23 anziché 24. Dopo la vittoria di Leo Gassman nella sezione Nuove Proposte, al termine dello show Amadeus incoronerà il vincitore di Sanremo 2020.

Ecco dunque la lista completa dei cantanti in gara:

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù – Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango io

Junior Cally – No Grazie

Le vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il sole ad est

Levante – Tikibombom

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

Nella quinta serata di Sanremo 2020, saliranno sul palco dell’Ariston tanti ospiti oltre a quelli “fissi”: Fiorello e Tiziano Ferro. Ci saranno il ballerino Ivan Cottini e Vittorio Grigolo, ma anche Gente de zona, Edoardo Pesce e Wilma de Angelis. Dopo Al Bano e Romina, Zucchero e Gianna Nannini, che nella quarta serata del Festival ha fatto scatenare tutti, sarà il turno di Biagio Antonacci. In teatro compariranno inoltre i protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi intitolato La mia banda suona il pop, ossia Angela Finocchiaro, Christian De Sica, Diego Abatantuono e Massimo Ghini.