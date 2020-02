Sanremo 2020, Sabrina Salerno commenta l’incidente sulla scalinata

editato in: da

Sanremo 2020, i look del 5 febbraio: seconda serata

Su Instagram, Sabrina Salerno commenta l’incidente sulla scalinata di Sanremo 2020. La cantante ha conquistato l’Ariston nel corso della seconda serata del Festival. Sorridente e strepitosa, a 51 anni è tornata sul palco che le regalò una fetta del suo successo. Ad annunciare il suo ingresso Amadeus che l’ha fortemente voluta come co-conduttrice della kermesse insieme a Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

La Salerno è apparsa in cima alla scalinata del teatro fasciata in un abito nero di Gabriele Fiorucci Bucciarelli con una profonda scollatura e spacco. Durante la sfilata sulle scale però i tacchi a spillo l’hanno tradita e Sabrina si è fermata immediatamente, svelando che qualcosa non andava. “Mi si è incastrata la scarpa”, ha confessato la cantante, che poco dopo, aiutata da Amadeus, ha raggiunto il palco. “Ho un crampo al piede”, ha svelato, senza nascondere il desiderio di togliersi i tacchi.

Il dolore poi, a poco a poco, è scomparso e, dopo il problema iniziale, la Salerno ha conquistato l’Ariston con la sua energia. La showgirl ha scherzato con il conduttore del Festival e con Fiorello, presentando le canzoni, e ha stregato tutti con la sua bellezza.”È stata una lunga notte, sono un po’ provata”, ha raccontato diverse ore dopo a Nicola Savino, conduttore dell’Altro Festival.

E su Instagram ha commentato la gaffe delle scale, prendendola con ironia. “Solo a me poteva capitare…”, ha scritto divertita, postando il video che ripercorre il momento. Era il 1987 quando la cantante conquistò la fama mondiale con il brano Boys (Summertime Love), una canzone a cui è molto legata e che avrebbe dovuto interpretare anche sul palco dell’Ariston.

La sua esibizione nella seconda serata di Sanremo 2020 però è saltata a causa di un ritardo nella scaletta. I fan però potranno vederla nella finale dell’8 febbraio, quando Sabrina condurrà il Festival insieme ad Amadeus e Mara Venier.