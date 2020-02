Sanremo 2020, quarta serata: Fiorello bacia Tiziano Ferro e Leo Gassman trionfa

editato in: da

Sanremo 2020, i look del 7 febbraio: quarta serata

La quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2020 ha regalato grandi emozioni sin dai primi minuti. Al fianco di Amadeus è tornato sul palco, dopo una giornata di pausa, anche Fiorello. Tra risate, musica eccezionale e ospiti di grande livello, la gara è entrata subito nel vivo.

Fiorello ha sceso le scale travestito da Coniglio, ispirandosi alla maschera già vista nel programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, per poi imitare, come nella seconda serata, Maria De Filippi. Ha divertito il pubblico con un’originale performance. In questo modo ha rotto il ghiaccio, sostenendo l’amico Amadeus che, sin dal primo appuntamento, sta conducendo la kermesse con maestria nonostante piccole gaffe. Il presentatore, infatti, si è dovuto scusare per aver sbagliato ad annunciare il direttore d’orchestra Danilo Riccardi.

Nella prima parte della serata, si sono disputate la semifinale e la finale delle Nuove Proposte. Tecla, Marco Sentieri, Fasma e Leo Gassman si sono dati battaglia con delle sfide a coppie. Dopo essersi sottoposti, nelle serate precedenti, al parere della giuria demoscopica, gli artisti si sono esibiti per ottenere il verdetto del pubblico. A trionfare, alla fine, è stato Leo, figlio di Alessandro Gassman, con la canzone Vai Bene Così.

Particolarmente apprezzato dalla platea lo spazio dedicato a Tiziano Ferro. Non è sfuggito l’abbraccio con Fiorello. I due, che nei giorni scorsi hanno sollevato piccole polemiche in seguito ad una presunta incomprensione, hanno sancito la pace sulle note di Finalmente Tu e con un bacio che il comico ha rubato al cantante.

Protagonista del Festival di Sanremo 2020, ancora una volta, le donne. Antonella Clerici è tornata sul palco dell’Ariston in grande stile. Sorridente e bellissima, con il maestoso vestito rosso, si è comportata da perfetta padrona di casa e ha scherzato con Amadeus dandogli ironici consigli su come guidare con successo la kermesse. Ha, poi, presentato la prima super ospite della serata: Dua Lipa.

Bellissima e molto elegante Francesca Sofia Novello. Estremamente emozionata, la fidanzata di Valentino Rossi ha preso parte alla quarta serata di Sanremo 2020 affiancando nella conduzione Amadeus. Nonostante la giovane età – ha solo 25 anni – ha dimostrato grande coraggio e grande fermezza nell’affrontare il grande pubblico del Festival.