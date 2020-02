Sanremo 2020, programma e resoconto delle serate

editato in: da

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 4 all’8 febbraio 2020, con un fitto programma ricco di sorprese e di grandi ritorno. Ancora una volta il palco dell’Ariston accoglie decine di grandi nomi della musica italiana e internazionale e regala uno spettacolo sorprendente, nel corso delle cinque serate che attirano milioni di telespettatori al piccolo schermo. Prima di scoprire cosa ci attende, ripercorriamo i momenti più intensi della kermesse canora.

Il Festival della canzone italiana è l’occasione in cui tutti noi, nel bene o nel male, ci ritroviamo a vivere delle bellissime emozioni. Dalla prima edizione, risalente all’ormai lontano 1951, tantissimi grandi cantanti che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese sono passati davanti ai suoi microfoni.

Sono ormai molti anni che, in qualità di uno degli eventi più importanti d’Italia, attorno alla kermesse aleggiano critiche, polemiche e discussioni. Ma rimane comunque un appuntamento imperdibile e amatissimo anche a livello internazionale, uno di quei momenti che ci uniscono all’insegna del divertimento e della buona musica.

Tanti artisti sono letteralmente sbocciati all’interno del salone delle feste del Casinò di Sanremo prima e sul palco del Teatro dell’Ariston in seguito. A partire dalla bravissima Nilla Pizzi, che si aggiudicò la vittoria proprio al termine della prima edizione del Festival di Sanremo, con la sua splendida canzone Grazie dei fior, una canzone che è decisamente entrata nella storia. Così come è entrata nella storia, l’anno seguente, posizionandosi contemporaneamente al primo, al secondo e al terzo posto – un vero record ai quali se ne sono aggiunti altri nella sua lunga e prolifica carriera.

Nel corso degli anni si sono susseguiti cantanti tra i più famosi di tutti i tempi e giovani artisti alle prime armi, che hanno avuto la grande possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico enorme. La kermesse ha contribuito non solo a regalare grande notorietà a tutti coloro che sono saliti sul suo palco, ma ha letteralmente dato una svolta anche a livello economico al nostro Paese. Nel periodo in cui si svolge questo attesissimo evento, gli introiti dettati dagli incassi dei biglietti, dagli sponsor e dai diritti televisivi e radiofonici sono davvero incredibili, senza contare naturalmente l’indotto generato dal turismo.

Con il passare del tempo, il Festival è cresciuto assieme a noi, trasformandosi a seconda delle tendenze del momento. E così abbiamo assistito all’avvento delle nuove sonorità che hanno fatto capolino nel panorama musicale italiano: prima era il rock’n’roll, mentre in anni più recenti è stato il rap a destare scalpore – e qualche polemica. Il cambiare dei tempi si è fatto sentire anche a livello di presenza femminile.

Una volta relegata a valletta, la partecipazione rosa è diventata sempre più rilevante anche per quel che riguarda la conduzione. Sul palco dell’Ariston abbiamo visto al timone della kermesse donne quali Raffaella Carrà, Antonella Clerici e Michelle Hunziker, tutte con un ruolo di primo piano.

Non sono mancati naturalmente momenti imprevedibili, colpi di scena ed eventi che hanno dato vita a infinite polemiche. Il finto pancione di Loredana Bertè, che ha scandalizzato tutti nel 1984, ma anche il tentato suicidio in diretta nel 1994 quando Pippo Baudo, con grande sangue freddo, convinse un uomo a scendere dal cornicione della galleria. E in anni più recenti la rivolta degli orchestrali a causa del secondo posto assegnato al trio Pupo-Emanuele Filiberto di Savoia-Luca Canonici e la famosissima farfallina di Belen Rodriguez.

Anche la 70esima edizione del Festival di Sanremo non è stata esente da critiche, già da settimane prima la sua messa in onda. La partecipazione di Junior Cally è stata una delle notizie più discusse, così come anche la decisione di Amadeus, il conduttore, di chiamare accanto a sé ben 10 donne del mondo dello spettacolo, come omaggio al panorama femminile nella sua interezza.

Nel corso delle cinque serate si alterneranno sul palco Antonella Clerici, Laura Chimenti e Emma D’Aquino, ma anche Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Altre presenze di spicco sono le bellissime modelle Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez, così come la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. E la serata finale vedrà la presenza di Mara Venier.

Anche quest’anno, il Festival di Sanremo ci regalerà tante emozioni e momenti da ricordare, ma soprattutto canzoni da canticchiare già dalla prima serata.