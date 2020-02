Sanremo 2020, Morgan: Bugo si vendica e l’ex lo attacca

editato in: da

La squalifica di Morgan da Sanremo 2020 e la lite con Bugo continuano a infiammare il Festival di Amadeus. E Jessica Mazzoli, ex compagna del cantante, lo attacca su Instagram. La quarta serata della kermesse è stata caratterizzata da un colpo di scena: l’eliminazione della coppia dalla lista dei 24 Big.

Una decisione presa quando Morgan, salito sul palco per esibirsi, ha cambiato il testo della canzone, scatenando l’ira di Bugo che ha abbandonato l’Ariston. Poco dopo sono emersi i primi retroscena: una lite furiosa dietro le quinte, accuse e la rabbia per il flop nella serata cover. Entrambi i cantanti hanno fornito la propria versione.

“Sulla scala per arrivare sul palco, Morgan ha iniziato a insultarmi – ha raccontato Bugo -. Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di… e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, l’unica reazione che ho avuto è stata quello di andarmene”.

“Bugo si è fatto giostrare da un’associazione a delinquere all’insaputa di Amadeus – ha tuonato Morgan -. Volevano farmi le scarpe ed io mi sono divertito con le armi della parola”. Lo scambio di accuse è continuato per diverse ore e a nulla sono valsi i tentativi di trovare un punto d’incontro. Sulla questione sono intervenute numerose persone. Prima fra tutte Jessica Mazzoli, cantante, ex star di X Factor, ma soprattutto ex compagna di Morgan. La loro relazione è terminata poco prima della nascita di Lara, la secondogenita del cantante, e il legame non è mai stato buono.

Jessica ha voluto dire la sua nelle Stories di Instagram, commentando la squalifica di Morgan da Sanremo 2020. “Per me – ha detto – è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che per anni hanno cercato di affermare il loro lavoro discografico – in questo caso Bugo – e di tutti quelli che sarebbero voluti essere al posto di Morgan. Come avere una possibilità e buttarla via”.

A criticare Morgan anche Simone Bertolotti, direttore d’orchestra che ha accusato il cantante di aver mentito riguardo alla questione con un lungo post apparso su Facebook. Nel frattempo Bugo sembra essersi preso la sua rivincita dopo la squalifica a Sanremo 2020. Sarà infatti ospite di Una storia da cantare, programma di Rai Uno condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Non solo: nell’ultima puntata del Festival, dove ha trionfato Diodato, è stato ospite dell’Altro Festival, intonando con Nicola Savino, Sincero, il suo brano. Una sorta di sottile vendetta dopo ore molto difficili.