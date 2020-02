Sanremo 2020, Costanzo svela il retroscena su Fiorello e la De Filippi

editato in: da

Chi ha seguito il Festival di Sanremo sa bene che uno dei momenti più divertenti è stato quello che ha visto Fiorello imitare Maria De Filippi, all’inizio della seconda puntata della kermesse canora più amata d’Italia.

L’istrionico conduttore si è presentato con una parrucca bionda e un tailleur, portando sul palco dell’Ariston la sua personale interpretazione dell’amica e collega. Tutto questo per mantenere la promessa fatta al conduttore e direttore artistico Amadeus (e al pubblico) nel corso della prima serata.

Lasciando di stucco tutti, Fiorello ha sceso le scale con tanto di tacchi. Poi, mentre stava portando avanti le sue gag, è arrivata la sorpresa: una telefonata da parte della stessa Maria De Filippi, sfociata in un vero e proprio siparietto con tanto di “doppiaggio” in diretta.

Eppure, dietro questo turbinare di battute e colpi di scena, potrebbe non esserci stata la spontaneità che sembrava aver dato una spinta ancor più decisiva alla scenetta. O, almeno, a far passare questo messaggio ci ha pensato Maurizio Costanzo, con il suo intervento a Un giorno da pecora.

Durante la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Costanzo ha elogiato Fiorello sottolineando quanto la sua presenza sia stata determinante a Sanremo e quanto la co-conduzione con Amadeus sia risultata piacevole per via dell’affiatamento tra i due.

Poi, è passato proprio all’imitazione della moglie, svelando che in realtà si è trattato di una parentesi del tutto programmata, non una sorpresa o un colpo di testa dell’ultimo minuto. Fiorello, infatti, avrebbe telefonato alla De Filippi qualche ora prima della diretta, annunciandole le sue intenzioni.

Ovviamente, Fiorello ha ricevuto il benestare di Maria, che come è ben noto, è la prima a sapersi prendere un po’ in giro. Ciò non significa che non ci siano stati dei fuori programma: Costanzo, ai microfoni di Rai Radio 1, ha infatti dichiarato:

Le aveva detto che avrebbe fatto la sua imitazione, il resto è venuto da sé. Maria era all’estero, io ero a casa da solo e l’ho vista in tv.

A non essere programmata, invece, sembra essere stata la telefonata in diretta, arrivata per via di un sentito entusiasmo da parte della conduttrice di C’è Posta per Te. Com’è, come non è, di sicuro possiamo dire che la gag è più che riuscita. Bravo Fiorello!