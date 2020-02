Sanremo 2020, Mara Venier da record con Domenica In

editato in: da

Sanremo 2020, i look dell’8 febbraio: la finale

Che Mara Venier sia la signora della domenica ormai è assodato, che la sua presenza a Sanremo 2020 nella serata finale fosse un successo era quasi scontato. Che la sua Domenica In dal teatro dell’Ariston diventasse un record era prevedibile.

Zia Mara ha collezionato un altro primato. La puntata di Domenica In del 9 febbraio, direttamente da Sanremo, raccoglie il record di ascolti: oltre i 6 milioni di spettatori ed il 33.8% di share. A queste cifre da capogiro si aggiunge lo straordinario successo sul digitale: record assoluto con oltre mezzo milione di interazioni che fanno della trasmissione della Venier la più commentata del giorno sui social.

Un risultato davvero niente male per la presentatrice che alla finale del Festival ha sceso le scale dell’Ariston senza scarpe, l’unica di tutte le donne di Amadeus a osare tanto. I suoi look minimal ed elegantissimi hanno emozionato. Per la serata conclusiva della kermesse canora, zia Mara ha indossato un tailleur pantalone total black di Parosh e per Domenica In ha sfoggiato un outfit total white. I fan si scatenano su Instagram: “Bellissima e di classe 🔝complimenti un bacio grande”. E ancora: “Elegantissima zia Mara. Come sempre ci stupisci”. E poi: “Raffinatissima, elegantissima complimenti davvero..”.

La Venier conquista tutti con la sua “follia“. Qualcuno le chiede: “Mara ma veramente non ricordavi ne il nome di Diodato ne il titolo della canzone? Non ci posso mai credere”. Lei tace, ci pensano i suoi follower a rispondere: “ma nooo…. Voleva farlo dire al pubblico….. Poi hanno tutto scritto…. Lo Avrebbe detto in ogni caso…. Mara è una grande”.

Il segreto del successo di Zia Mara? Lo svela un fan: “Mara e’ fatta così è’ come noi semplice”. E già c’è chi la vorrebbe a condurre Sanremo 2021: “Mara conduttrice Sanremo 2021”.