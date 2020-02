Sanremo 2020, Levante commenta la vittoria di Diodato su Instagram

editato in: da

Dopo Sanremo 2020, Levante commenta su Instagram la vittoria di Antonio Diodato, suo ex fidanzato, con Fai rumore, la canzone che sarebbe dedicata proprio a lei. I due hanno vissuto un amore intenso, tenuto segreto e sconosciuto ai fan, arrivato dopo la fine del matrimonio di Levante con Simone Cogo, polistrumentista dei The Bloody Beetroots.

La cantante ha seguito nel backstage le fasi finali del Festival, raccontando i momenti più emozionanti su Instagram con i Pinguini Tattici Nucleari e Gabbani sul palco. Claudia Lagona – questo il suo vero nome – non ha nascosto di fare il tifo per l’ex e quando Amadeus ha annunciato il suo nome come vincitore di Sanremo 2020 ha esultato. “Bravo Antonio”, ha scritto sui social.

Poco dopo Levante è stata protagonista di un momento molto divertente. Coez, amico di Diodato, ha infatti inquadrato l’espressione di Levante durante l’annuncio della vittoria. “Ve l’avevo detto che vinceva”, ha spiegato riferendosi ai fan, poi si è voltato verso l’interprete di Tikibombom. “Questa l’ha dedicata a te!”, ha esclamato e Levante ha sorriso imbarazzata: “No!”, ha esclamato.

Non è un mistero che gli artisti siano stati fonte d’ispirazione uno per l’altro. Levante ha dedicato a Diodato un brano intitolato Antonio, mentre lui ha scritto per la 32enne Cretino che sei, quando stavano ancora insieme. Secondo molti anche Fai rumore, struggente canzone d’amore che ha permesso al cantante di vincere Sanremo 2020, sarebbe stata scritta per Levante.

Qualche giorno fa, poco prima dell’inizio del Festival di Amadeus, l’ex giudice di X Factor aveva parlato del legame con Diodato. “Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare – aveva detto al settimanale Chi -, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.