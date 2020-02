Sanremo 2020: Junior Cally canta Vado al Massimo e Vasco Rossi reagisce

editato in: da

Junior Cally canta Vado al massimo a Sanremo 2020 e Vasco Rossi commenta. Nella terza serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti, il rapper ha scelto di reinterpretare un brano cult del Blasco. Si tratta della celebre Vado al massimo che ha cantato sul palco dell’Ariston accompagnato da Viito.

L’artista di No grazie ha riscritto alcune strofe, lasciando intatto solo il ritornello della canzone. Una trasformazione che, a quanto pare, ha convinto Vasco. “Complimenti. Un omaggio bellissimo – ha svelato una fonte a FanPage riportando le parole del rocker -. Cantata benissimo. E il testo rap, che ho approvato, è condivisibile. Questi giovani hanno talento. E sono contro ogni tipo di censura. I testi delle canzoni raccontano realtà che esistono, raccontano come sono una parte dei giovani di oggi”.

Junior Cally è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi del Festival condotto da Amadeus. L’artista sin dalla prima serata di Sanremo 2020 si è tolto la maschera che ha sempre caratterizzato il suo personaggio, scegliendo di mostrare il suo volto. A sostenerlo Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne e dj che ha raccontato qualcosa di più sul rapper. I due stanno insieme da qualche mese, ma il legame è già molto forte e indissolubile. “Certe cose non si dimenticano, per fortuna sta bene – ha raccontato lei -. Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine.”

Vero nome Antonio Signori, in passato il cantante ha combattuto contro una malattia rara: la piastrinopenia. “Fra i 14 e i 18 anni – ha confessato in un’intervista al Corriere della Sera – ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine. In oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c’erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo.”