Sanremo 2020, Jonathan Kashanian svela un retroscena su Francesca Sofia Novello

Jonathan Kashanian svela un retroscena sulla partecipazione di Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020. La fidanzata di Valentino Rossi è fra i protagonisti più discussi di questa edizione del Festival condotta da Amadeus. Classe 1994, lavora come modella da quando aveva solamente 16 anni ed è una star di Instagram.

Da circa due anni è legata al pilota di MotoGp, dopo un incontro romantico avvenuto in pista dove lei vestiva i panni di ombrellina. La Novello ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata e per moltissimo tempo non ha parlato pubblicamente della sua relazione con Valentino Rossi. Riservata e a tratti timida, Francesca è stata spesso al centro del gossip per via della sua love story con il pilota.

A svelare qualcosa di più sulla modella è stato in queste ore Jonathan Kashanian. L’esperto di gossip di Detto Fatto ha infatti rivelato un retroscena sulla Novello nel corso di una chiacchierata con Bianca Guaccero. “La posso considerare una mia amica – ha raccontato – e quindi posso dire che non sarebbe stata invitata a Sanremo se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi. Io la conosco da anni e, quando ancora nessuno sapeva di lei, io ero a conoscenza della sua frequentazione con Valentino”.

Infine Jonathan ha chiarito che Francesca Sofia Novello non ha mai cercato di raggiungere la fama grazie a Valentino. “Lei non ha mai cavalcato nulla”, ha svelato. Intervistata da Vanity Fair, la top model ha chiarito di aver sofferto molto a causa di alcuni commenti cattivi ricevuti sui social per via della sua partecipazione a Sanremo 2020.

“Leggere commenti così cattivi e così frustrati mi ha fatto male – ha confessato la fidanzata di Valentino Rossi, ferita dai giudizi superficiali nei suoi confronti -. Mi fa male quando si limitano a giudicarmi solo esteriormente ignorando completamente che dentro di me c’è tanto altro”.