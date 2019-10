Sanremo 2020: ci sarà anche Giovanna, la moglie di Amadeus

editato in: da

Grande attesa per Sanremo 2020. Come ben sappiamo, l’evento musicale e televisivo dell’anno per la sua settantesima edizione sarà diretto e condotto da Amadeus.

Sono ancora poche le indiscrezioni trapelate su ciò che potremo vedere sul palco del teatro Ariston a febbraio: l’edizione è ancora avvolta in un denso strato di mistero. Tuttavia, ciò che è certo è che il nuovo direttore artistico si presenterà con tante novità, entusiasmo ed energia. Ma non solo: la notizia più grande, al momento, è che Amadeus porterà anche la sua personale portafortuna e migliore consigliera: Giovanna Civitillo, sua moglie.

Ancora una volta il conduttore vuole condividere un momento importante della sua vita professionale con la donna che gli è accanto da ben sedici anni, e che il conduttore 57enne ha sposato in un’intima cerimonia religiosa a Roma, lo scorso luglio.

La coppia, che ha un figlio, Josè, di otto anni, è molto unita e condivide da sempre vicende private e professionali. D’altronde Amadeus e Giovanna si sono conosciuti lavorando nello stesso programma, l’Eredità, e da quando tra loro è scoccata la scintilla non si sono più lasciati. Anzi: hanno rafforzato sempre di più la loro unione e la loro complicità, anche superando momenti non facili.

Oggi che la professionalità e la simpatia di Amadeus viene premiata con il ruolo più importante della sua carriera, non stupisce che lo showman voglia la sua Giovanna con lui, per sostenersi come sempre a vicenda e condividere l’impegno e l’orgoglio di guidare la più importante manifestazione canora e televisiva italiana.

A svelarlo è stata la stessa Giovanna Civitillo in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La moglie di Amadeus ha raccontato come il conduttore ci tenga sempre moltissimo ad averla dietro le quinte ogni volta che inizia un programma nuovo, considerandola quasi un amuleto, oltre che la sua amica più sincera e affidabile. Anche in questi mesi di preparativi per Sanremo 2020 d’altronde, pare che il neodirettore artistico stia condividendo idee e spunti per il nuovo festival con la donna della sua vita.

Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale.

Così ha raccontato infatti Giovanna Civitillo al settimanale, annunciando che, per la prima serata del festival terrà fede al ruolo assegnatole dal marito, e sarà dietro le quinte dell’Ariston per sostenere e consigliare Amadeus e per affrontare insieme l’avventura professionale più importante della loro vita.