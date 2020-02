Sanremo 2020, Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Amadeus

editato in: da

Si arricchisce sempre di più il cast di ospiti di Sanremo 2020: si prospetta un’edizione dal programma ricco di sorprese e di grandi ritorni questo Festival. Venerdì sera a salire sul palco come ospite ci sarà infatti Gianna Nannini.

Ad annunciarlo l’account Twitter dell’Ufficio Stampa della Rai, che ha pubblicato la notizia in anteprima. La rocker senese, incoronata premio Tenco 2019, si esibirà nella serata del 7 febbraio, portando sul celebre palco dell’Ariston alcuni brani tratti dal suo ultimo album La differenza.

La Nannini canterà anche un medley con alcuni dei suoi più grandi successi, sempre con la sua grande presenza scenica e la sua voce unica. La cantante da maggio tornerà live in Italia e non solo, con un tour che toccherà le maggiori città europee. L’ultimo singolo estratto dall’album La differenza è Motivo, realizzato dalla Nannini in collaborazione con Coez.

Gianna, come già accennato, salirà sul palco da ospite, anche se di fatto la rocker non ha mai partecipato alla gara canora per eccellenza, una sua canzone, nel 2008, ha vinto il Festival: si tratta di Colpo di fulmine, interpretata da Giò Di Tonno e Lola Ponce.

Il brano era stato immaginato come parte integrante dell’opera rock realizzata dalla cantautrice nel 2007, Pia come la canto io, dedicata alla nobildonna senese apparsa nella Divina Commedia Pia de’ Tolomei.

La Nannini ha calcato il palco dell’Ariston sempre solo come ospite. La cantante toscana era stata invitata in qualità di guest star anche durante il Festival di Sanremo del 2015 – condotto quell’anno da Carlo Conti – presentando dal vivo la canzone L’immensità di Don Backy e il suo brano Sei nell’anima.

L’ultima apparizione è stata nel 2018: in quell’occasione Gianna ha cantato il brano Fenomenale e ha duettato con il conduttore e direttore artistico di quella edizione, Claudio Baglioni, nel brano Amore bello.

La Nannini ha partecipato indirettamente al Festival di Sanremo anche lo scorso anno, firmando il brano del Volo Musica che resta, arrivato terzo alla serata finale.

Ancora una volta il palco dell’Ariston accoglie un personaggio importantissimo della musica italiana, regalando uno spettacolo sorprendente: il Festival offre un momento di televisione sempre emozionante, tra ritorni, duetti, confermandosi come sempre un appuntamento imperdibile che unisce proprio tutti.