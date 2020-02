Sanremo 2020: Elodie e Masini, lite dietro le quinte. Il retroscena

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Una lite piuttosto accesa avvenuta dietro le quinte di Sanremo 2020. I protagonisti non sono Bugo e Morgan, ma Elodie e Marco Masini. A svelare il retroscena alcune testimonianze raccolte da TPI, secondo cui i due cantanti si sarebbero scontrati nel backstage, poco prima delle rispettive esibizioni.

Masini ed Elodie sono stati fra i grandi protagonisti del Festival di Amadeus. Il cantante 55enne ha colpito tutti con un nuovo look e la canzone Il Confronto, mentre l’ex star di Amici di Maria De Filippi, e fidanzata di Marracash, ha conquistato tutti con la sua eleganza e il brano Andromeda.

Dietro le quinte di Sanremo 2020 fra i due sarebbe scoppiata una discussione scatenata da una frase di Masini. Dopo aver incontrato la cantante infatti Marco le avrebbe detto: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Una battuta che non sarebbe affatto piaciuta a Elodie, facendola infuriare. L’amica di Emma Marrone avrebbe infatti interpretato le parole del collega come un riferimento a eventuali disturbi alimentari.

Ne sarebbe nata una lunga discussione, in cui i toni si sarebbero alzati. In seguito, dopo le esibizioni sul palco di Sanremo 2020, Masini ed Elodie si sarebbero chiariti. L’indiscrezione arriva dopo che da giorni non si parla d’altro che della lite fra Bugo e Morgan. I due artisti, come è noto, sono stati squalificati dal Festival dopo che l’ex compagno di Asia Argento ha deciso di cambiare le parole del loro brano accusando il collega di averlo tradito.

E mentre Bugo e Morgan continuano ad accusarsi a vicenda, Elodie e Masini avrebbero già fatto pace, chiarendo le loro posizioni. Nonostante ciò nessuno dei due ha scelto di confermare o smentire l’indiscrezione. Dopo Sanremo, la cantante romana è tornata fra le braccia di Marracash, il rapper a cui è legata da qualche tempo. “La cosa bella dell’incontro con Fabio – ha svelato in un’intervista a Daria Bignardi nel programma l’Assedio – è che per la prima volta sembra che mi riesca a confrontare con un uomo che mi capisce veramente, non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo”.