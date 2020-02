Sanremo 2020: Elettra Lamborghini furiosa con Morgan e il marito di Tiziano Ferro rompe il silenzio

editato in: da

Sanremo 2020: il meglio della quarta serata, venerdì 7 febbraio

Elettra Lamborghini attacca Morgan, mentre Victor Allen, marito di Tiziano Ferro, commenta il bacio con Fiorello. A Sanremo 2020 non mancano i colpi di scena e gli ultimi arrivano poco dopo la fine della quarta puntata del Festival condotto da Amadeus.

Fra i momenti più belli della serata c’è stato senza dubbio il bacio fra Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante di Latina e il comico siciliano hanno suggellato così la pace dopo giorni di accuse di cyberbullismo, scuse e retroscena raccontati sui giornali. A fare da cerimoniere Amadeus che, ancora una volta, è riuscito a spegnere le polemiche con garbo e senza cavalcarle.

Dopo un duetto che ha fatto cantare tutto l’Ariston, Fiorello e Tiziano si sono baciati sulle labbra e lo showman ha scherzato, salutando Victor Allen, il marito di Ferro. La coppia si è sposata lo scorso luglio a Sabaudia dopo le nozze segrete a Los Angeles. Attualmente vive in America, per questo solo il cantante ha raggiunto l’Italia per partecipare a Sanremo 2020, mentre l’esperto di marketing è rimasto negli Stati Uniti.

Come avrà reagito Victor al bacio? A svelarlo è stato proprio Tiziano che ha condiviso un suo messaggio su Instagram. “È il mio uomo, giù le mani!”, si legge sotto la foto di Ferro e Fiorello. “Menomale che ci ride su – ha commentato l’artista -, crisi coniugale scampata! Grazie Dio per il senso dell’umorismo di mio marito”.

E se Tiziano Ferro sorride, non sembrano archiviate le polemiche sulla squalifica di Morgan. A pochi minuti dall’inizio dell’esibizione, Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston, dopo aver ascoltato delle frasi pronunciate dal collega. Amadeus e Fiorello sono intervenuti per capire cosa stesse accadendo e il conduttore, poco dopo, ha annunciato l’uscita dalla gara della coppia per defezione, proprio come prevede il regolamento.

In quel momento Elettra Lamborghini stava rilasciando un’intervista a RaiRadio2. La cantante, in gara con Musica (E il resto scompare), ha ascoltato in silenzio, poi, con la sua solita spontaneità ha commentato: “No ragazzi, vuol dire che adesso sono ultima, che vita di me**a”.