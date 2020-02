Sanremo 2020 seconda serata: Elettra delude, la Salerno strepitosa a 51 anni

editato in: da

Sanremo 2020, i look del 5 febbraio: seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo è già un successo, ad aprirla un siparietto esilarante di Fiorello che scende le scale travestito da Maria De Filippi. Tra battute divertenti e sketch spassosi, l’intero teatro Ariston è andato in visibilio, Amadeus compreso.

Non è mancato poi l’intervento diretto di Maria De Filippi, la conduttrice infatti, proprio durante le battute iniziali dello show della musica italiana ha deciso di intervenire in diretta telefonando proprio Fiorello, con il quale si è complimentata per la spassosa interpretazione. Non sono mancati poi i complimenti ad Amadeus per la sua conduzione di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il Festival della canzone italiana poi è entrato nel vivo con il primo cantante Big in gara: Piero Pelù si è esibito sul palco dell’Ariston con la grinta che da sempre lo contraddistingue. La sua canzone Gigante, è piaciuta all’intera platea che si è animata durante la performance dell’artista.

La seconda in gara invece è stata l’attesissima Elettra Lamborghini. La nipote di Ferruccio, visibilmente emozionata ci ha messo un po’ a prendere confidenza con il palco e nonostante il suo movimento iconico di bacino sferrato a metà esibizione, non ha convinto del tutto. Colpa dell’emozione? Sicuramente. Del resto la stessa Elettra poche ore prima dello show ha annunciato sui suoi social senza mezzi termini la forte agitazione. Che domani, insieme a Myss Keta la bella Lamborghini riuscirà finalmente a sciogliersi?

Attesissima questa sera anche Sabrina Salerno, co-conduttrice e compagna di viaggio di Amadeus che ha letteralmente incantato l’intero Ariston mostrando strepitosamente i suoi 51 anni. La cantante per questa occasione ha indossato un abito lungo nero con corpetto in paillettes e una profonda scollatura che ha esaltato il decolleté. Audace anche lo spacco profondo che però non ha sicuramente intaccato la sua eleganza.

Sabrina è stata impeccabile, neanche il piccolo incidente del tacco incastrato fra gli scalini, che ha visto l’intervento di Amadeus corso a salvarla, l’ha fermata. La Salerno con tutto il suo fascino, la naturalezza e il temperamento scoppiettante che da sempre la contraddistinguono ha presentato i successivi artisti in gara.

Fra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo anche Massimo Ranieri che in questa seconda serata ha fatto uno splendido ed emozionante duetto con Tiziano Ferro lasciando di stucco l’intero Ariston sulle note di Perdere l’amore.