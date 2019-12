Sanremo 2020, l’elenco dei big in gara scelti da Amadeus. L’indiscrezione

editato in: da

Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo prevista per febbraio 2020, e il cast si va formando. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la conferma della presenza di Tiziano Ferro e delle dieci donne diverse che accompagneranno Amadeus nella conduzione, ci saranno in gara big di tutto rispetto.

Da Morgan a Gabbani fino a Achille Lauro, a quanto pare questa edizione del Festival di Sanremo vedrà in gara volti storici della musica italiana e nuove stelle del panorama nazionale. I cantanti in gara scelti dal direttore artistico sono stati pensati proprio per conquistare anche una fascia di pubblico più giovane.

L’indiscrezione arriva direttamente dal settimanale Chi, che in anteprima ha svelato i nomi dei big che Amadeus, al timone di Sanremo per la prima volta, avrebbe scelto proprio per questa 70esima edizione del Festival.

Tra i concorrenti in gara ecco comparire il nome di Francesco Gabbani, l’ex vincitore di Sanremo 2017. Il cantante è pronto a salire nuovamente sul palco dell’Ariston intenzionato a conquistare i primi posti. Secondo le indiscrezioni il singolo inedito che presenterà in occasione del Festival della canzone italiana ha tutte le carte in regola per farcela.

Tra i partecipanti anche alcuni volti noti di Amici: ci sarebbero infatti Giordana Angi e Riccardo “Riki” Marcuzzo. Dal talent show di Maria De Filippi arriveranno probabilmente sull’Ariston anche Elodie Di Patrizi e Enrico Nigiotti, che aveva partecipato nel 2017 anche a X Factor.

Le prime rivelazioni vedono anche l’attesissimo ritorno di Morgan: il cantante al centro di molte polemiche nell’ultimo periodo, sembrerebbe disposto a ripartire proprio dalla sua musica e lo farà in occasione Festival di Sanremo insieme al suo collega Bugo. Tra i big in gara ecco comparire anche i nomi di Irene Grandi, Piero Pelù ed Elettra Lamborghini. Sul palco dell’Ariston tornerà anche Achille Lauro: nonostante le polemiche dello scorso anno con la canzone Rolls Royce il cantante italiano si rimetterà in gioco.

Tra gli altri nomi in gara troviamo Paolo Jannacci, figlio del cantautore Enzo, Michele Zarrillo, il rapper Rancore e Samuele Bersani. Tra gli ospiti confermati restano Al Bano e il rapper Salmo, atteso in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo.