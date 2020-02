Sanremo 2020: Gigi D’Alessio, Zucchero e Ghali ospiti del Festival

editato in: da

Sanremo, tutti gli ospiti italiani

La rosa dei nomi che saliranno sul palco dell’Ariston come ospiti d’onore durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo si è arricchita notevolmente negli ultimi giorni. Dopo il tweet dell’Ufficio Stampa RAI che ha reso certa la partecipazione di Gianna Nannini – che aveva già presenziato come ospite nel 2018 duettando con il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni sulle note di Amore Bello – si è aggiunto pure il rapper Ghali, che si esibirà nella serata di venerdì 7 febbraio.

Il musicista di origini tunisine, cresciuto nel quartiere periferico milanese di Baggio e considerato tra i fenomeni musicali più interessanti degli ultimi anni, porterà all’Ariston alcuni brani tratti da DNA, la sua seconda fatica discografica Album, risalente al 2017. DNA, che sarà disponibile dal prossimo 20 febbraio, è stato anticipato dal singolo Boogieman, cantato in duetto con Salmo.

Il Festival di Sanremo 2020 segna un grande ritorno tra gli ospiti d’onore all’Ariston. Nel corso della seconda serata, ossia mercoledì 5 febbraio, salirà sul palco di Sanremo Zucchero. Il bluesman emiliano, classe 1955, mancava dalla città dei fiori dal 2017. Nel corso dell’edizione condotta da Carlo Conti e da Maria De Filippi fu super ospite della serata finale.

Dopo l’impegno del Festival, arriverà per lui l’appuntamento con il tour mondiale per la presentazione di D.O.C., il suo ultimo album di inediti anticipato con i singoli Spirito nel Buio e Freedom.

Nella giornata di lunedì 3 febbraio, a seguito di un’agenzia ANSA, ha cominciato a diffondersi l’indiscrezione di una possibile partecipazione di Gigi D’Alessio al Festival. Il cantante partenopeo, reduce dal successo dello show Vent’Anni che Siamo Italiani condotto con Vanessa Incontrada, non è certo nuovo sul palco di Sanremo.

D’Alessio ha partecipato quattro volte al Festival in qualità di concorrente. L’esordio risale al 2000 con il brano Non Dirgli Mai. Il cantante è tornato sul palco dell’Ariston anche l’anno seguente con la canzone Tu che Ne Sai.

Le altre presenze del compagno di Anna Tatangelo sul palco dell’Ariston sono datate 2005, 2012 (anno in cui ha raggiunto il quarto posto con il brano Respirare, presentato in duetto con Loredana Bertè) e 2017. Per quanto riguarda l’edizione del Festival in partenza domani, si attende, a quanto pare, solo la formalizzazione ufficiale per la sua partecipazione nelle vesti di ospite alla seconda serata.