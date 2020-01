Sanremo 2020, i cantanti esclusi dal Festival di Amadeus

editato in: da

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo e grazie al settimanale Chi scopriamo i grandi esclusi dalla kermesse. Nei giorni scorsi Amadeus ha annunciato i big che saliranno sul palco dell’Ariston, sorprendendo tutti con la scelta di Rita Pavone e Tosca, due artiste molto importanti che torneranno a Sanremo dopo una lunga assenza.

Se il conduttore, arrivato dopo Claudio Baglioni, è riuscito ad accontentare alcuni cantanti, altri sono stati invece esclusi dalla kermesse. Alcuni hanno scelto la via del silenzio, altri, al contrario, non l’hanno presa bene e hanno deciso di protestare sui social.

“Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più – ha scritto Lisa su Instagram -. Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato”. Delusione per Paolo Vallesi, che ha svelato ai fan di aver presentato un brano per il Festival, ma di essere stato scartato. “Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival – ha ammesso -, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte”.

Rabbia anche per Marcella Bella che ha commentato: “Subire un’ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l’aspetti”. Il settimanale Chi ha svelato chi sono gli altri esclusi celebri che sognavano di prendere parte a Sanremo, ma non ci saranno. Da Stash dei The Kolors, a Irama, ex di Giulia De Lellis e vincitore di Amici, passando per Bianca Atzei e Michele Bravi.

Se le vallette sono ancora, in parte, un mistero. Sembra confermata la presenza di alcuni personaggi celebri, come Antonella Clerici, che affiancherà Amadeus in una delle serate, e Lewis Capaldi, celebre artista scozzese. Ci saranno anche il rapper Salmo, Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro, che parteciperà a tutti gli appuntamenti.

Delusione per i fan che sognavano di vedere in gara la coppia formata da Al Bano e Romina. Gli artisti saranno comunque presenti al Festival di Sanremo con un brano scritto da Cristiano Malgioglio in qualità di ospiti.