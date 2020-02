Sanremo 2020, chi è Bugo che canta con Morgan

editato in: da

Morgan anche quest’anno sale sul palco del Festival di Sanremo, accompagnato da un amico oltre che collega, Bugo, con cui si esibirà con il brano Sincerità.

“Saremmo diventati amici anche se non fossimo stati musicisti, a Sanremo ci andiamo con una canzone che si chiama Sincero perché è nata con naturalezza e racconta la sincerità del nostro rapporto” hanno dichiarato parlando del pezzo che porteranno alla kermesse musicale.

E se da un lato Morgan è conosciuto al grande pubblico (non solo per la sua musica ma soprattutto per le vicende personali di cui è stato protagonista), per Bugo è la prima volta sul palco del Festival.

Classe 1973, Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, ha pubblicato ben nove album, interpretando vari generi musicali, a partire dal 2000 ad oggi. Il cantautore infatti può essere annoverato tra i più innovativi del panorama musicale italiano, anche se al grande pubblico il suo nome non dice molto, e per molti è considerato l’apripista della scena indie.

Da sempre appassionato di musica, da ragazzo si è trasferito a Novara per studiare. La svolta della sua carriera artistica arriva nel 1994: finito il servizio militare – durante il quale aveva sviluppato il suo amore per la chitarra – torna nella sua città d’origine per dare vita ai Quaxo, la cui attività andrà avanti per due anni.

Successivamente Bugo decide di proseguire la sua carriera da solista e incide il suo primo album, dal titolo La prima Gratta, dalle sonorità decisamente folk. Per dare fondamento alla sua passione per la musica, si trasferisce a Milano, sede delle più importanti case discografiche italiane, dove sigla un contratto con Universal Records.

Artista in continua evoluzione, negli anni della sua attività musicale si avvicina anche ad altri generi, come l’elettronica. A parte un breve tour acustico nel 2013, per diversi anni l’attività musicale di Bugo è ferma, in favore di un interessamento per l’arte visiva. Il 2015 è l’anno del ritorno discografico, con la partecipazione anche al concerto del Primo Maggio.

Nel 2018 esce il suo nuovo album, dal titolo RockBugo, che segna il suo ritorno alle origini, la sua prima raccolta ufficiale con i successi di 18 anni di carriera solista riarrangiati in chiave rock. Ora la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Morgan per gareggiare tra i Big: una grande occasione per confrontarsi con l’ampio pubblico sanremese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Bugo è sposato dal 2011 con Elisabetta. I due si sono sposati in India e hanno vissuto a Delhi fino al 2014. Ultimamente sono tornati a vivere a Milano e hanno avuto un figlio.