Sanremo 2020, Antonella Clerici su Instagram: retroscena su Fiorello e il Festival

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Antonella Clerici lascia i boschi piemontesi per arrivare a Sanremo dove conduce con Amadeus la quarta serata del Festival, venerdì 7 febbraio.

La conduttrice su Instagram svela alcuni retroscena della kermesse che la riguardano direttamente e indirettamente. Innanzitutto, ha rivelato dove si trovava Fiorello mentre all’Ariston i cantanti in gara si sfidavano a suon di cover, accompagnati da altri big della musica.

Il pubblico del Festival si è infatti stupito della assenza di Fiorello, chiedendosi fosse finito o quale impegno improrogabile l’avesse tenuto lontano dall’amico di Amadeus. Niente di preoccupante, la “serata di ferie” era prevista in Rai. E poi ci pensa Antonellina a dissipare ogni dubbio: Fiorello era con lei a guardare la terza serata del Festival.

La Clerici ha infatti condiviso un selfie in compagnia dello showman e commenta dando appuntamento a stasera: “Eccoci insieme guardando il festival!”. I follower si precipitano a replicare e in molti sentono la mancanza d Fiorello nella serata dei duetti: “Fiore manchi da morire… Sei il 🔝”. Altri: “No..non si può guardare il Festival senza Fiorello”. Ma qualcuno sottolinea la caduta di stile nella questione Tiziano Ferro: “@rosario_fiorello ma cosa è successo con Tiziano?? Sei grande e ti ammiro, immagino sarà anche quello uno scherzo!”.

Mentre cresce l’attesa di vedere Antonellina al Festival e in compagnia proprio di Fiorello: “Insieme al festival… Che spasso sarebbe…”. E ancora: “La mia preferita antonellina”. Intanto la Clerici dà alcune anticipazioni sul suo look, creato dallo stilista Tony Ward. Avrà qualcosa di rosso e d’argento e non mancheranno glitter e paillettes. Paura di salire sul palco? Lei risponde così: “L’Ariston mi ha sempre portato fortuna. Sono serena”.

La presentatrice cederà poi il testimone a Mara Venier che affiancherà Amadeus per il gran finale.