Sanremo 2020, Antonella Clerici ricorda Frizzi. E sogna la Prova del Cuoco a casa sua

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

In attesa di vederla al Festival di Sanremo, Antonella Clerici ricorda l’amico Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno con un messaggio su Instagram.

Il presentatore, prematuramente scomparso il 26 marzo 2018, era nato il 5 febbraio 1958, dunque avrebbe compiuto 62 anni. La Clerici ha voluto omaggiarlo con un semplice post, una foto che li ritrae insieme e un commento che recita così: “Auguri Fabri ovunque tu sia❤️”.

La moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, insieme alla quale la Clerici ha condiviso l’esperienza di Portobello, reagisce a questo ricordo mettendo il suo “cuore”, insieme a quello di migliaia di fan, di amici, come Max Biaggi, e di colleghi che non hanno dimenticato la solarità del presentatore.

Anche il Festival ha voluto omaggiare il conduttore con un lungo applauso in sala stampa alla presenza Fiorello, Sabrina Salerno, Laura Chimenti, Emma d’Aquino e dei conduttori del PrimaFestival Ema Stokholma, Gigi e Ross, oltre al direttore Stefano Coletta.

Intanto, mentre Sanremo è entrato nel vivo, la Clerici pensa già avanti e in un’intervista al Secolo XIX racconta del suo sogno di fare un programma di cucina a casa sua, ad Arquata Scrivia dove si è trasferita col nuovo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. “Immagino una cosa un po’ nuova. Com’era la Prova del Cuoco. Ogni tanto la butto lì. Ma il problema è un altro”.

A proposito della Prova del Cuoco, oggi condotta da Elisa Isoardi, non pensa a un ritorno in grande stile. Ormai appartiene al passato anche se Antonellina lascia aperto uno spiraglio: “L’avrò sempre nel cuore. Ma è il passato. Mai dire mai, però non ci penso proprio. Comunque è tutto prematuro. Devo capire che fare”.