Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime dopo le parole del direttore di Rai 1

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Antonella Clerici non trattiene le lacrime durante la conferenza stampa di Sanremo. L’emozione della presentatrice che affiancherà Amadeus nella quarta serata del Festival, arriva dopo le parole del direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

“Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone. È una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori”, questo il commento del dirigente Rai che ha fatto piangere Antonellina.

Dunque, Sanremo è per la bella presentatrice un momento di riscatto.

Come è noto, la presentatrice lo scorso autunno fu esclusa dai palinsesti Rai, ma lei non si era mai data per vinta. Coletta ha poi sottolineato la sua volontà di avere la Clerici tra i nomi di punta di Rai 1: “Anche se ci siamo parlati molto velocemente – aggiunge il direttore – sarà un asset dell’ammiraglia“.

Le parole così eloquenti del direttore hanno fatto scoppiare in lacrime la conduttrice che si è giustificata così, scusandosi: “Sono lacrime di gioia e di riconoscenza. Per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno”.

Coletta ha poi rivelato in parte quali sono i suoi progetti per Antonellina vedendola: “Non solo in programmi di cucina, ma anche in una veste meno prevedibile”. Dunque, Elisa Isoardi può forse dormire ancora sonni tranquilli. Non è detto che venga sostituita alla Prova del Cuoco.

Intanto, l’emozione della Clerici è difficile da trattenere e rivolgendosi direttamente al direttore, ha dichiarato: “Per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. È mancato il mio spirito giocoso, mi piacerebbe tornare e tirar fuori quello che so fare, con lui mi sento molto protetta“.

Tempo fa, parlando di Sanremo, la presentatrice bionda ha rivelato che l’Ariston le ha sempre portato bene. Pare proprio che abbia azzeccato la profezia. Venerdì 7 febbraio salirà su quel palco con Amadeus, con un look studiato dallo stilista Tony Ward con tanto di lustrini, glitter e paillettes. E lei promette scintille con Fiorello.