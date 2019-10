Sanremo 2020, anticipazioni: Amadeus vuole Al Bano

editato in: da

Amadeus vuole Al Bano Carrisi a Sanremo 2020. L’anticipazione che riguarda il Festival arriva dal settimanale Spy, secondo cui il direttore artistico della kermesse vorrebbe portare sul palco il cantante di Cellino San Marco. In coppia con Al Bano potrebbe arrivare anche Romina Power, come aveva anticipato lui stesso qualche giorno fa.

In una lunga intervista Carrisi aveva svelato il desiderio di cantare all’Ariston insieme all’ex moglie. Come è noto l’artista ha partecipato per quindici volte al Festival di cui cinque in coppia con Romina. L’unico ostacolo alla loro partecipazione? I dubbi della Power.

“Con Romina ci stiamo confrontando, ma lei ha qualche perplessità – aveva svelato a DiPiù -. Lei non ama molto la gara, la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che invece per me è vita. Comunque ci stiamo lavorando”.

Per l’occasione la coppia avrebbe già preparato due canzoni, una delle quali scritta da Cristiano Malgioglio e sarebbe pronta a gareggiare, dopo l’ospitata del 2014 che sancì la reunion artistica.

Non solo Romina e Al Bano, sul palco dell’Ariston potrebbero salire altri grandi nomi. Come svela Spy, Amadeus avrebbe contattato anche Elettra Lamborghini, l’ereditiera appassionata di musica che ha conquistato tutti nel ruolo di giudice a The Voice of Italy. La modella e cantante potrebbe portare a Sanremo una canzone dal ritmo latinoamericano, producendo una vera e propria rivoluzione.

Grande attesa anche per Alberto Urso. Il tenore e pupillo di Maria De Filippi è reduce dal successo di Amici e attualmente riveste il ruolo di coach ad Amici Celebrities. Presto però potrebbe approdare a Sanremo 2020, acclamato da pubblico e critica.

E i suoi ospiti? Amadeus, appoggiato anche dalla moglie, l’inseparabile Giovanna Civitillo, si sarebbe messo all’opera per realizzare un sogno: portare al Festival di Sanremo Lady Gaga. Il cachet richiesto dalla popstar sarebbe proibitivo per la Rai, ma lo staff di Amadeus non ha nessuna intenzione di arrendersi.