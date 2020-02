Sanremo 2020, Amadeus svela perché Lady Gaga e Madonna hanno rifiutato

editato in: da

Sanremo, tutti gli ospiti italiani

Amadeus svela perché Madonna e Lady Gaga hanno rifiutato di partecipare a Sanremo 2020 e anticipa qualcosa su Al Bano Carrisi e Romina Power che saranno ospiti della prima serata del Festival. “Ci siamo accorti che le super star del Paese non sono Madonna o Lady Gaga – ha raccontato il conduttore nel corso della conferenza stampa -, ma Albano e i Ricchi e poveri”.

Dopo l’annuncio della sua nomina come direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus aveva espresso la sua volontà di portare sul palco dell’Ariston, Lady Gaga. La popstar però non ci sarà, ma al suo posto a esibirsi saranno moltissimi ospiti italiani, da Zucchero a Gianna Nannini, passando per I Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio. Ma perché sia Lady Germanotta che Madonna hanno rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo?

A svelarlo è stato lo stesso Amadeus, che ha raccontato di aver incontrato difficoltà a causa degli impegni delle cantanti. “Avevamo provato a contattare Madonna ma le date non coincidevano – ha spiegato il conduttore -: in questi giorni è in tournée in Inghilterra. Lo stesso dicasi per Lady Gaga, impegnata in Russia”. Il conduttore ha confessato di essere rimasto deluso dai rifiuti delle popstar, ma di aver sfruttato questo momento anche come spunto di riflessione, scegliendo di cambiare strada.

“Di fronte a questi primi rifiuti abbiamo riflettuto – ha detto – e ci siamo resi conto che le grandi star, per noi italiani, sono Albano e Romina o i Ricchi e poveri. Abbiamo quindi smesso di cercare spasmodicamente le super star straniere dando invece la precedenza agli italiani”. Gli ospiti internazionali comunque sia non mancheranno. Ci sarà Lewis Capaldi, mentre Dua Lipa è ancora in trattativa con la Rai. “Gli ospiti internazionali ci saranno – ha svelato -, ma abbiamo scelto quelli più attuali per i quali Sanremo può diventare un ulteriore trampolino di lancio”.