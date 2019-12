Sanremo 2020, Amadeus interviene dopo i gossip e fa chiarezza

editato in: da

Il cast di Sanremo 2020 è ufficiale. A mettere definitivamente chiarezza ci ha pensato il conduttore stesso della 70ma edizione della storica kermesse. Amadeus, tramite un post pubblicato su Instagram, ha infatti divulgato l’elenco completo dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston.

Il padrone di casa della gara canora più attesa ha detto la sua dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, che hanno incuriosito il web a seguito di un’anteprima del settimanale Chi. Sul palco di Sanremo ci saranno – ormai lo sappiamo per certo –diversi ritorni e altrettante novità.

Tornerà Achille Lauro, che nella scorsa edizione ha fatto parlare tantissimo con la sua Rolls Royce, ed esordirà il vincitore di Amici Alberto Urso. Tra gli altri nomi spicca quello della neo fidanzata ufficiale di Afrojack Elettra Lamborghini, per non parlare di quello di Elodie, reduce da un’estate di successi con Margarita (brano galeotto per la sua storia d’amore con Marrakech).

Un’altra esordiente sul palco dell’Ariston è Levante. La 70ma edizione di Sanremo sarà invece un ritorno al passato per Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Morgan.

Non c’è che dire: si tratta di un cast estremamente vario, che spazia dal rock di Piero Pelù, al rap di Rancore – che ha emozionato il pubblico della 69ma edizione duettando con Daniele Silvestri nel brano Argentovivo – fino alla grinta di Irene Grandi e alle ispirazioni progressive di Francesco Sarcina con Le Vibrazioni.

Se il cast canoro è ufficiale, sulle vallette che affiancheranno Amadeus aleggia ancora il mistero. Nel post sopra citato, il conduttore ravennate ha infatti specificato di aver incontrato tante donne in questi mesi, ma che non tutte saranno con lui sull’ambito palco.

Il volto di tanti programmi di successo, che affronta per la prima volta quella che è forse la prova più difficile per chi fa tv in Italia, ha sottolineato che il prossimo 3 gennaio incontrerà il direttore di rete e che “solo allora si concretizzeranno le decisioni sulla scelta della presenza femminile al Festival, legata alla sola logica dello spettacolo, e nient’altro”.

Dopo i rumors dei giorni scorsi che parlavano della giornalista palestinese Rula Jebreal al fianco di Amadeus durante la kermesse – l’indiscrezione è partita dal sito Dagospia – rimane, anche se per pochi giorni, un punto di domanda.

Non resta che attendere l’inizio del 2020 per conoscere anche questa informazione e per scoprire tutto di un Festival dalla cifra tonda, che si preannuncia con un’impronta molto diversa rispetto a quelli che lo hanno preceduto.