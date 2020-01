Sanremo 2020: Amadeus commette un errore e scatena le polemiche

editato in: da

A circa un mese dall’inizio della 70ma edizione del Festival di Sanremo, il conduttore è finito al centro di un’aspra polemica. Amadeus – reduce dalla conduzione de L’Anno che Verrà a Potenza – è da qualche giorno oggetto di pesanti critiche per il fatto di aver comunicato in esclusiva al quotidiano Repubblica l’elenco dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston.

La scelta del conduttore ravennate, che ha di fatto messo in secondo piano la tradizionale conferenza stampa per l’ufficializzazione del cast dei big di Sanremo, verrà discussa in Commissione di Vigilanza RAI. Le critiche che stanno coinvolgendo il conduttore del Festival ancora prima dell’inizio della kermesse sono molto pesanti e parlano di una condotta non corretta nei confronti dell’azienda.

Come ha reagito lo showman cinquantasettenne a questa bufera? Per ora non ha replicato in alcun modo. Il suo ultimo post su Instagram – condivide il profilo con l’amatissima consorte Giovanna Civitillo – risale a ieri ed è un video di auguri di buon anno.

Oltre che tramite l’esclusiva a Repubblica, l’elenco dei big sanremesi è stato reso noto anche con un post sul succitato social, nel quale il conduttore della sempre più vicina 70ma edizione del Festival specifica di aver incontrato tante donne in questi mesi, che non tutte saranno al suo fianco sul palco dell’Ariston e di avere in programma la discussione relativa alla presenza femminile a Sanremo il 3 gennaio nel corso di un incontro con il direttore di rete.

Amadeus – all’anagrafe Amedeo Sebastiani – ha altresì evidenziato che la scelta sarà “legata alla sola logica dello spettacolo, e nient’altro”. Manca quindi poco al momento in cui si sapranno i nomi, sempre molto attesi, delle donne che affiancheranno il conduttore della kermesse.

Oltre che per la polemica relativa alla presentazione del cast canoro, Amadeus sta facendo parlare di sé anche per un siparietto che lo ha visto protagonista nel corso del concerto di Potenza. Durante la serata di San Silvestro si è infatti esibito Cristiano Malgioglio che, dopo aver cantato la sua hit Notte Perfetta, ha tentato di spoilerare i segreti del Festival. Il padrone di casa della kermesse canora, prontissimo e altrettanto ironico, lo ha zittito tappandogli la bocca e dando vita a una spassosa parentesi diventata in poche ore virale sul web.