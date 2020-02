Sanremo 2020, Amadeus ospite da Fazio. E a sorpresa arriva Fiorello

editato in: da

Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa: ospite in esclusiva della puntata il conduttore e direttore artistico della 70a edizione del Festival di Sanremo, Amadeus.

Del resto manca ormai pochissimo all’inizio della kermesse più attesa dell’anno, e come sempre, tra indiscrezioni, voci e rivelazioni, sono nate alcune polemiche. Amadeus ha già presentato tutte le novità in una lunga conferenza stampa: dopo aver svelato le canzoni e i cantanti in gara, il conduttore ha rivelato anche chi lo affiancherà nella conduzione.

Ad accompagnarlo sul palco dell’Ariston durante questa avventura, nelle cinque serate della manifestazione, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Antonella Clerici, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Mara Venier, Monica Bellucci, Sabrina Salerno e, a sorpresa, Alketa Vejsiu.

Tanti gli ospiti attesi, tra i grandi nomi della musica italiana: Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Fiorello e Roberto Benigni. Un programma ricchissimo quello del Festival: ormai c’è spazio solo per le ultime prove. Fazio si collega con Amadeus, che appare un po’ teso ed emozionato, cercando di non darlo a vedere, lasciandosi andare a battute e scherzi.

Grandi risate con Luciana Littizzetto – che ha condotto ben due edizioni di Sanremo in coppia con Fabio Fazio, nel 2013 e nel 2014 – che ha consigliato ad Amadeus di fare attenzione al microfono aperto prima della pubblicità per evitare delle gaffe.

Amadeus ha raccontanto questi, ormai, ultimi giorni prima del debutto e ammette: “Si, stiamo provando, ma improvviseremo molto”. Poi il conduttore confessa di non sentire troppo la tensione e di dormire tranquillamente, ma l’emozione è palpabile anche dalle sue parole. Gli ex conduttori della kermesse, poi, hanno scherzato su tutti i ringraziamenti e le frasi di rito da dire durante il Festival, come “La musica viene prima di tutto!”.

Non è mancata la mossa, furba, di Fazio per avere delle anticipazioni sulla kermesse, ma Amadeus si è sbottonato solo su un piccolo dettaglio, confessando che indosserà solo papillon. La vera sorpresa della serata è stato, però, il collegamento con Fiorello, che con la sua solita simpatia, ha iniziato a scherzare con Amadeus, confermando l’ottimo rapporto che hanno anche al di fuori dello schermo.

Immmancabile lo scambio di battute tra i due amici e un affiatamementi che Amadeus ha subito confermato, rivelando: “Ci stiamo divertendo molto”.

Insomma, se queste sono le premesse, saranno certo le canzoni le protagonista ma soprattutto ci sarà tanto divertimento in questa 70ª edizione del Festival di Sanremo.