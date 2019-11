Sanremo 2020, Al Bano svela il retroscena su Amadeus (e Romina)

editato in: da

Al Bano a Sanremo 2020? Pare che il nuovo direttore artistico del festival della musica italiana, Amadeus, vorrebbe assicurarsi la presenza del cantante pugliese. E non solo. È infatti in programma un incontro decisivo che servirà a capire cosa succederà durante le serate all’Ariston.

A svelarlo è stato proprio il “Leone di Cellino San Marco”. Ospite in collegamento telefonico della trasmissione di Rai Radio Uno Un Giorno da Pecora, Al Bano ha risposto alle domande serrate di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, rivelando di essere stato in effetti contattato dalla direzione artistica del Festival.

Il vero obiettivo degli organizzatori, però, non sarebbe limitato unicamente ad Al Bano. In realtà si starebbe puntando più in alto: il sogno di Amadeus, è portare a Sanremo 2020 anche Romina, riunendo la coppia che tanto ha fatto (e fa) palpitare i cuori degli italiani.

È bastata la domanda: “Lei andrà a Sanremo?” perché il musicista raccontasse delle trattative in corso tra lui e gli organizzatori del festival:

Non lo so ancora. Hanno chiamato, non ho ancora deciso. Ho un appuntamento con Amadeus per capire di che si tratta. Io in gara non vorrei più tornarci, potrei pensare di tornare come ospite d’onore.

Ma ovviamente, parlare di Al Bano, vuol dire parlare di Romina Power e i due conduttori non si lasciano sfuggire l’occasione di acciuffare altre ghiotte rivelazioni. Al Bano conferma che Amadeus li vorrebbe tutti e due, se non in gara come ci si aspetterebbe almeno come super ospiti.

Riportarli sul palco dell’Ariston insieme sarebbe un bell’amarcord: proprio lì la coppia trionfò nel 1984 con la canzone Ci sarà, e molte altre volte è stata protagonista della più importante kermesse della musica italiana, regalando al pubblico grandi emozioni.

E mentre dallo studio fanno notare che, per Amadeus, sarebbe straordinario avere Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, il cantante, con la solita ironia scherza:

Io veramente avevo proposto il trio Al Bano, Romina Power, Loredana Lecciso, ma pare fosse troppo!

E sul triangolo più discusso del gossip italiano Al Bano chiarisce:

Si da il caso che tutte e due siano madri dei miei figli. E io di certo non sto lì ad alimentare una rivalità da derby, non è il caso. In qualche modo questo funziona bene.

Di certo, gli impegni professionali condivisi con Romina, non devono comunque far piacere alla Lecciso. Vedremo, infine, se Amadeus riuscirà a conquistarsi la presenza a Sanremo della coppia d’oro della musica italiana. E come la prenderà Loredana.