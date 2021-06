editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Tenerissimi e innamorati, Sangiovanni e Giulia svelano i retroscena del loro amore. Un legame speciale, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che sta continuando anche lontano dalle telecamere ed è ogni giorno più forte.

Ballerina lei, cantante lui, Giulia e Sangiovanni hanno affrontato insieme la finalissima dello show. In attesa del verdetto si sono stesi a terra, mano nella mano, dimostrando, ancora una volta, il sentimento forte che li unisce. La Stabile ha poi trionfato nel talent, mentre Sangiovanni ha fatto incetta di premi nella categoria canto. Nella scuola di Maria De Filippi quest’anno sono nate diverse storie, ma la più amata resta la loro, l’unica che ha resistito nel tempo e promette di far sognare ancora.

Aka7even e Martina si sono lasciati dopo un continuo tira e molla. Lui l’ha dimenticata (ma continua a scrivere canzoni che la ricordano), mentre lei ha trovato l’amore con Raffaele, ex concorrente di Amici. Deddy e Rosa si sono detti addio a un mese dalla fine del programma. Secondo alcune indiscrezioni a causare la rottura sarebbe stata un’altra ragazza che avrebbe stregato il cantante.

Gli unici che si frequentano ancora sono Giulia e Sangiovanni, innamoratissimi e incapaci di stare lontani. “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo”, hanno confessato a Vanity Fair. “Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi”, ha chiarito il cantante che era stato notato dalla ballerina già durante i casting di Amici.

Giulia non ha mai nascosto di aver provato da subito un forte interesse per Sangiovanni e, dopo essere entrata nella scuola di Maria De Filippi, avrebbe cercato di avvicinarsi a lui. Il primo bacio fra i ragazzi è stato romanticissimo e tenero, come ha confidato la ballerina di Amici. “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui – ha raccontato, ricordando quel momento magico – e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”.