Sangiovanni e Giulia, il commento della ballerina dopo il presunto “tradimento”

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Giulia Stabile commenta le voci su un presunto tradimento di Sangiovanni con la collega Santa Manu. La coppia nata ad Amici è stata travolta dai gossip negli ultimi giorni a causa di alcune indiscrezioni che vorrebbero il cantante molto vicino alla giovane artista.

Sul palco i due hanno mostrato grande intesa e tanto è passato ad accendere i dubbi sul legame con Giulia. Santa Manu è stata travolta dagli insulti sui social e la ballerina ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione. La Stabile ha prima di tutto svelato un messaggio privato ricevuto dalla cantante che lascia intendere che fra lei e Sangiovanni non c’è nulla di più di una collaborazione artistica.

“Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due – ha scritto -. Voglio solo fare il mio lavoro bene e che Sangio stia bene e sia sereno. Sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me”. Giulia si è poi sfogata, chiedendo rispetto per la sua storia d’amore: “Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo – ha svelato -. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla […] Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego”.

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono innamorati durante il loro percorso ad Amici. Un amore che ha resistito anche alla fine dello show e che continua ancora oggi. Non hanno avuto la stessa fortuna altre coppie nate nel talent. Aka7even e Martina Miliddi si sono separati prima della finale e la ballerina ha ritrovato il sorriso con un altro concorrente, Raffaelle Renda. Deddy e Rosa invece hanno annunciato su Instagram l’addio circa un mese dopo la fine della trasmissione senza spiegare i motivi della rottura dopo l’intervista dell’artista a Verissimo.