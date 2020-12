Sandra Milo nuda in copertina a 87 anni: la sua bellezza senza tempo su Instagram

editato in: da

Sandra Milo

Sandra Milo è un mito, un’icona del cinema e un simbolo di bellezza che non conosce lo scorrere del tempo. Ma è anche una forza della natura, una donna dall’energia sconfinata capace di cogliere la forza e la positività di ogni età della vita. E lei lo dimostra posando in copertina nuda a 87 anni.

Sul suo profilo Instagram Sandra Milo (leggi la nostra intervista) ha condiviso la copertina del magazine Flewid che la ritrae sdraiata sul un letto, coperta solo da un lenzuolo bianco, i capelli biondi raccolti e l’immancabile rossetto acceso, rosso fuoco. Sandra, la musa e amante di Federico Fellini, sorride all’obiettivo con quel suo sguardo magnetico che ha incantato il mondo intero.

Queste foto sono un inno alla sua bellezza intramontabile. E lei commenta semplicemente: “Giocando con l’obiettivo fotografico 📸”. Prosegue la didascalia: “Oggi con Flewid incontriamo un’attrice per cui la parola diva non è sicuramente sprecata. La regina della leggerezza e della sensualità, musa di registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, capace di performance su qualsiasi tipo di piattaforma a qualsiasi età: lo schermo del cinema, il teatro, la televisione e anche il web”.

E così Sandra Milo a 87 anni è capace di infiammare Instagram. I fan sono letteralmente in visibilio: “sandra sei la donna più bella del mondo”. “Sei bellissima”, “Che meraviglia”, “Stupenda!”. Vip e colleghi si associano ai complimenti che sono sempre poca cosa per descrivere la sua grandezza. Valeria Marini le scrive: “Stellare”. Ed Eleonora Pedron: “Che grinta”.

Sì, è vera grinta quella di Sandra che mette a tacere chi dubita della sua bellezza autentica, chi parla di ritocchini, insomma riduce al silenzio i soliti hater, postando su Instagram un’altra foto in cui è avvolta tra le lenzuola e commenta: “È bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio”.

E mentre la Milo infiamma Instagram, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno conquista il pubblico televisivo raccontando la sua vita, i suoi amori, i suoi dolori e le sue emozioni. Qualcuno le scrive: “Ti ho vista oggi a Rai 1 in una bella intervista.Sei una donna di rara intelligenza e sensibilità.Moderna e istrionica.Grande attrice…un abbraccio enorme🌹”.