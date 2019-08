Sandra Milo, il nuovo amore ha 37 anni in meno

editato in: da

Il nuovo amore di Sandra Milo ha 37 anni in meno di lei.

A 86 anni l’attrice è di nuovo innamorata e il fortunato è un imprenditore di 49 anni. A raccontare la love story è stato proprio lui, Alessandro Rorato, ristoratore veneto che è rimasto stregato dalla diva del cinema.

“Tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo” ha confessato a Novella 2000. I due si conoscevano da qualche anno, ma solo di recente sarebbe scoccata la scintilla, complice una cena della Milo nel ristorante di Alessandro. Ha la freschezza di una giovane donna”, racconta l’imprenditore, e aggiunge: “Mi piace da pazzi, mi affascina – ha spiegato l’uomo -. Lei è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli. Come si può non amarla?”. Come pegno d’amore il 49enne avrebbe regalato a Sandra un anello di brillanti. “Rappresenta il suo cuore grande” ha spiegato.

Il nuovo amore coincide con l’inizio di un inedito capitolo nella vita dell’attrice, che ultimamente aveva vissuto momenti difficili a causa dei suoi debiti con il fisco. Ancora bellissima a 86 anni, libera e forte, Sandra Milo è una delle attrici più amate e apprezzate del cinema italiano. Una delle ultime vere dive, segnata da grandi successi, ma anche da amori impossibili, come quello per Federico Fellini a cui è stata legata per 17 anni.

“Con me gli uomini hanno avuto un rapporto di amore e odio – aveva raccontato tempo fa a Vanity Fair -. Non sempre, però. Con Federico è stata una storia meravigliosa. Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Che, poi, è quello che vogliono, quello per cui uccidono – aveva aggiunto, ricordando anche episodi difficili -. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze”.