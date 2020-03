Sandra Milo cade in diretta tv a Italia Sì: Marco Liorni svela come sta

editato in: da

Sandra Milo, da Fellini a George Hilton

Sandra Milo cade in diretta tv di fronte a Marco Liorni. L’incidente è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Italia Sì, programma condotto dal giornalista. L’attrice era ospite della trasmissione per raccontare la sua carriera, l’amore per Federico Fellini, ma anche il rapporto con la chirurgia estetica.

86 anni e una grande energia, la Milo è spesso in televisione e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sempre sorridente e garbata, l’attrice purtroppo ha dovuto fare i conti con una brutta caduta che avrebbe potuto avere delle conseguenze, ma che, per fortuna, non ha causato nessun danno.

Cos è successo? Sandra si trovava in un palchetto al centro dello studio di Italia Sì quando Liorni, introducendo la sua storia, si è avvicinato per aiutarla a scendere. Il conduttore ha dato una mano all’attrice, ma, dopo appena due passi, la Milo è caduta a terra. L’incidente ha scatenato il panico in studio e il giornalista ha aiutato immediatamente l’86enne a rialzarsi.

“Non è successo niente – ha commentato Sandra poco dopo, con grande ironia -. E come Cenerentola mi rimetto la scarpetta”. Liorni, che è apparso molto provato durante la diretta, ha parlato dell’episodio anche su Twitter. Qualche ora dopo la puntata, il conduttore ha voluto informare i telespettatori riguardo le condizioni di salute dell’attrice, svelando anche cosa è successo nel corso della diretta.

Secondo alcuni haters infatti Marco non avrebbe aiutato nel modo giusto la Milo, prendendola solamente per mano, anziché sostenendola per un braccio, al fine di evitare una caduta. “Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza – ha scritto il presentatore -. Grande Sandra, sei una roccia!”. Poco dopo Liorni ha postato un altro video, mostrando il punto in cui l’ospite è inciampata. “I gradini sono due – ha svelato -. Io le ho dato la mano… E niente, non vi fidate di me”.