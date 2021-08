Sandra Milo, il botta e risposta social con Cattelan che ha stregato i fan

editato in: da

Sandra Milo, storia di una diva

Sandra Milo è una delle donne più amate dello spettacolo italiano, ma non solo. Chi utilizza i social come Facebook e Instagram conosce bene le “incursioni” della diva amata da Fellini nei profili di tantissimi vip (più o meno famosi), sempre pronta a commentare con la sua classe e la sua simpatia.

Questa volta i fan sono stati deliziati da un botta e risposta con un altro personaggio molto amato dal pubblico italiano, il conduttore Alessandro Cattelan che presto tornerà in tv con un programma nuovo di zecca. Un traguardo importante per l’ex volto di X-Factor che per la prima volta sarà al timone di uno show in prima serata su Rai 1.

E proprio per celebrare questo traguardo lo storico Tv Sorrisi e Canzoni gli ha dedicato una copertina, che Cattelan ha prontamente condiviso sui social. “Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva (con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di #DaGrande su Rai1″, ha scritto il conduttore in didascalia, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue.

Dopodiché a chiosa del post ha scritto “Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo“, riferendosi al piccolo riquadro in copertina dedicato all’attrice in cui si legge “Sogno il GF”, come se la Sandrona nazionale avesse intenzione (persino l’aspirazione) di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini.

Tempestivo il commento dell’attrice, che con molta classe ha glissato su questa “insinuazione”, mettendo a tacere ogni ipotesi sulla sua partecipazione al GF Vip: “La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me. Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all’orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo. Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la Sua nuova avventura sulla rete ammiraglia della RAI anche se – me lo lasci dire – X Factor non sarà più lo stesso senza di Lei“.

“Cara Sandra Milo, grazie per questi auguri e queste bellissime parole! Non posso che ricambiare con tantissimo affetto. In bocca al lupo per questo nuovo progetto”, ha risposto Alessandro Cattelan con un pizzico di emozione. Insomma, per una volta uno scambio social che sa di affetto e stima, ben diverso dai soliti scontri virtuali a cui siamo abituati. E sì, dobbiamo ammettere che ci piace.