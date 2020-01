Samantha Fox splendida in costume a 53 anni: la foto su Instagram

editato in: da

Icona della musica pop anni ’80, Samantha Fox ha scalato le classifiche musicali con hit come Touch Me (I Want You Body) e Nothing’s Gonna Stop Me Now. Indiscusso sex symbol, la cantante britannica, che spegnerà 54 candeline il prossimo 15 aprile, stupisce ancora con il suo fisico. Lo sanno bene i numerosi follower di Instagram che, quattro giorni fa, hanno visto comparire tra i suoi scatti una foto che la ritrae in costume intero (la cantante si trova alle Isole Phi Phi, un arcipelago della Thailandia).

Capelli raccolti, occhiali da sole e costume nero con decorazioni floreali a fasciare le forme esplosive, la Fox è in piedi sulla scaletta di una barca e appare raggiante. Le acque cristalline del mare della Thailandia fanno da sfondo a uno scatto social che ha riportato molti suoi ammiratori ai tempi in cui, tra jeans, minigonne e scollature da capogiro, la ex modella divenuta cantante di successo faceva sognare il mondo.

Sono passati tanti anni da allora e, come dimostra la foto pubblicata su Instagram, il fisico e la grinta non sono certo cambiati. Ovviamente il post è stato accolto con commenti a dir poco positivi dai follower che la seguono ogni giorno sui social e apprezzano sia gli scatti d’annata – uno dei più popolari delle ultime settimane è quello che la ritrae in compagnia dell’amico Freddie Mercury nel giorno del ventottesimo anniversario della dipartita di lui – sia quelli più recenti. La foto in costume intero è proprio uno di questi!

Non c’è che dire: per le vere icone di bellezza il tempo sembra non passare mai e Samantha Fox, che continua a calcare i palchi e a sfoggiare outfit a dir poco sensuali durante i concerti, ne è la prova vivente! La cantante londinese – che ha fatto coming out nel 2003 rivelando la storia con la compagna di una vita Myra, venuta poi a mancare nel 2015 per un tumore – ha fatto anche qualche “incursione” nel mondo del cinema. Tra i film che l’hanno vista nel cast è possibile citare The Match, pellicola del 1999 diretta da Michael Davis e avente tra gli interpreti anche l’ex 007 Pierce Brosnan.

