Samantha De Grenet sogna Ballando con le stelle, ma c’è un veto

Samantha De Grenet, 50 anni in famiglia: “Un compleanno che ricorderò per tanti motivi”

Samantha De Grenet verso Ballando Con Le Stelle? Stando alle ultime dichiarazioni rese a Super Guida Tv, sembrerebbe che la showgirl stia già programmando il suo futuro televisivo tenendo ben fisso il grande obiettivo dell’approdo su Rai1.

Reduce dal successo al Grande Fratello Vip, conclusosi con la vittoria dell’esplosivo Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet sta già pensando ai prossimi progetti lavorativi, senza fare mistero di avere un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare molto presto.

Per il momento, non ci sono state repliche da parte della produzione del programma e – in particolare – di Milly Carlucci. Tuttavia, si potrebbe invocare uno stop sulla partecipazione di Samantha De Grenet allo show, poiché ex concorrente di un reality.

A specificarlo è proprio la diretta interessata, che ha raccontato di come la produzione valuti con maggiore rigore l’inserimento degli ex partecipanti ai reality show, in questo caso il Grande Fratello Vip. Questa la sua dichiarazione a Super Guida TV: “Ballando con le stelle sarebbe il mio programma ideale perché imparerei a ballare e poi avrei l’opportunità di lavorare con Milly Carlucci che è una signora della televisione. Purtroppo però esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality. Chissà però che Milly non cambi idea”.

Per il momento, quindi, Ballando Con Le Stelle rimane nella lista dei desideri da realizzare, mentre il suo impegno televisivo rimane costante attraverso la partecipazione ai programmi di Barbara d’Urso. La showgirl non ha mancato di ringraziarla per la fiducia in lei riposta e per averla scelta come opinionista fissa delle sue trasmissioni Mediaset.

Samantha De Grenet è tornata anche a parlare dell’esperienza all’interno della Casa e che ha portato avanti fino a un passo dalla finale. Entrata in corsa, ha saputo farsi apprezzare per il suo carattere schietto e per l’empatia mostrata nei confronti di alcuni concorrenti, stringendo amicizia con Dayane Mello ma anche con Rosalinda Cannavò, alla quale consigliò di puntare su un look più naturale mantenendo la sua bella chioma riccia.

Il suo ingresso nella Casa aveva sconvolto gli equilibri degli inquilini, già abituati a una quotidianità piuttosto abitudinaria visti i tanti mesi trascorsi insieme. Il suo scambio con Maria Teresa Ruta è già storia, con un’incomprensione che si è trasformata in un rapporto d’amicizia.

Nella sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ha anche parlato di se stessa e della malattia che ha affrontato con grande coraggio e dignità. La showgirl ha inoltre raccontato della sua famiglia e dell’amore profondo che la lega al figlio Brando, avuto dal marito Luca Barbato.