Samantha De Grenet fa gli auguri al marito: “Siamo caduti ma ci siamo rialzati più forti”

Samantha De Grenet ha fatto gli auguri al marito Luca Barbato con un toccante post su Instagram. La foto in bianco e nero li vede assieme uno vicino all’altro. La De Grenet – che ha recentemente ricordato i due anni dalla guarigione dal cancro – ha i meravigliosi capelli ricci accarezzati dal vento. Luca Barbato, che ha compiuto 46 anni, le cinge dolcemente la vita, indicando l’orizzonte con le dita della mano.

Uno scatto splendido, frutto del talento di Gianluca Saragò e nel quale è chiara la bellezza di un percorso di coppia che dura da tanti anni tra momenti di gioia e altri di difficoltà. A completare il tutto, ci ha pensato la caption scelta dalla showgirl.

Ci siamo incontrati e amati, ci siamo allontanati ma senza in realtà mai perderci. Siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati più forti trovando la spalla dell’altro come sostegno nei momenti più difficili.

Ci siamo scelti per ben due volte, ci siamo regalati un figlio meraviglioso e siamo riusciti laddove molti sfortunatamente non riescono: riunire la nostra famiglia!!!

Queste le parole scelte da Samantha per festeggiare il compleanno dell’uomo che l’ha portata all’altare due volte: la prima risale al 2005, con un matrimonio civile a Trani, il secondo per la De Grenet, che ha preceduto di un anno la nascita di Brando, unico figlio della coppia.

Nel 2007 è arrivata la separazione e l’inizio di un lungo periodo da ex, durante il quale entrambi hanno fatto la loro vita. Ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me lo scorso gennaio, la De Grenet ha parlato del riavvicinamento, che è stato graduale e che li ha portati, nel settembre 2015, a dirsi sì una seconda volta ma con rito religioso.

La coppia, che come già accennato ha un figlio adolescente al quale il ritorno di fiamma dei genitori è stato comunicato “in punta di piedi”, oggi ha superato tutti gli ostacoli del passato: Samantha De Grenet e il suo Luca, laureato in ingegneria e titolare di un’agenzia immobiliare in una delle zone più esclusive della capitale, guardano al futuro con serenità e soprattutto consapevoli della forza della loro unione.